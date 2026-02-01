На казанском направлении в Москву массово задерживаются поезда — до 2,5 часа

При прибытии поездов в Казань, следующих из Санкт-Петербурга и Москвы, также фиксируют сильные отставания от графика

Фото: Максим Платонов

На казанском направлении в Москву массово задерживаются поезда. Это следует из информации на онлайн-табло РЖД. При прибытии поездов в Казань, следующих из Санкт-Петербурга и Москвы, также фиксируют сильные отставания от графика.

Наибольшее число задержек фиксировалось в утреннее время: поезда, которые должны были прибыть на Казанский вокзал из Казани, Челябинска и Барнаула в период с 4:50 по 5:10 мск, задержались на 116, 138 и 102 минуты соответственно. Еще один поезд из Казани задержался на 96 минут — прибытие зафиксировали в 7:56 вместо 6:20 мск.

На данный момент ожидается прибытие поезда из Чебоксар, который отстает от графика более чем на 2 часа, а также из татарстанского Круглого Поля — состав опаздывает уже на 2,5 часа. На 1 час 42 минуты опаздывает поезд из Казани, который должен был прибыть в 10:57 мск.

Задерживаются и поезда, прибывающие в Казань: из Москвы поезд опаздывает уже на 40 минут, из Санкт-Петербурга — на 75 минут.

Наталья Жирнова