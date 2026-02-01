Казанские муниципальные парковки будут бесплатными 2 февраля
В понедельник вводится бесплатный режим из-за плана «Буран», жителей просят сократить поездки
В понедельник, 2 февраля, все муниципальные парковки будут работать в бесплатном режиме, сообщила мэрия Казани.
Изменения связаны с введением плана «Буран». Власти просят по возможности ограничить поездки на личном транспорте.
Ранее «Реальное время» писало, что в метро Казани 2 февраля запустят дополнительный состав.
