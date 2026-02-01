Новости общества

Главный архитектор Казани показала кадры 12 проектов по модернизации исторических пространств

13:25, 01.02.2026

Одними из таких проектов стали объект общественного питания во дворе на ул. Баумана и новый дом на улице Дмитрова

Главный архитектор Казани показала кадры 12 проектов по модернизации исторических пространств
Фото: взято с телеграм-канала Ильсияр Тухватуллиной

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина показала 13 проектов модернизации городских пространств. Они получили одобрение комиссии по охране исторического наследия. Собрание прошло под руководством Рустама Минниханова.

Одними из таких проектов стали объект общественного питания во дворе на ул. Баумана и новый дом на улице Дмитрова.

Еще один проект, который детально показан в посте у Ильсияр Тухватуллиной, — территория Старо-Татарской слободы.

Наталья Жирнова

