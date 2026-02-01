Главный архитектор Казани показала кадры 12 проектов по модернизации исторических пространств
Одними из таких проектов стали объект общественного питания во дворе на ул. Баумана и новый дом на улице Дмитрова
Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина показала 13 проектов модернизации городских пространств. Они получили одобрение комиссии по охране исторического наследия. Собрание прошло под руководством Рустама Минниханова.
Еще один проект, который детально показан в посте у Ильсияр Тухватуллиной, — территория Старо-Татарской слободы.
