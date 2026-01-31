В Венесуэле заявили о решении провести амнистию всех политзаключенных

Об этом объявила уполномоченный президент Делси Родригес

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила о решении провести всеобщую амнистию политических заключенных.

— Я хочу объявить о решении продвигать закон о всеобщей амнистии, который будет охватывать весь период политического насилия с 1999 года по настоящее время, — сказала она на торжественном акте открытия судебной деятельности 2026 года в Верховном суде Венесуэлы (речь транслировал телеканал Venezolana de Televisión).

Родригес поручила комиссии по судебной реформе и программе демократического сосуществования и мира представить закон о всеобщей амнистии на рассмотрение Национальной ассамблеи (парламента). По ее словам, он направлен на преодоление последствий политической конфронтации и восстановление общественного мира.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также уполномоченный президент рассказала о решении закрыть тюремный центр Эликоиде в Каракасе. Он станет культурным центром для семей сотрудников полиции и жителей близлежащего района.

Напомним, 6 января в Нью-Йорке состоялось первое заседание суда против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены. Обвиняемых доставили без наручников, но в тюремной одежде и кандалах на ногах. В своем выступлении Мадуро настаивал на невиновности, а также заявил, что остается президентом Венесуэлы. Он назвал себя военнопленным.

Галия Гарифуллина