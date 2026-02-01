В казанской Константиновке проложат новый участок дороги почти за 10 млн рублей

Ремонтные работы пройдут на улице Строителей

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

В Советском районе Казани начнется строительство нового участка дороги протяженностью 400 метров. Соответствующий тендер разместило ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ» на портале «Госзакупки». Общая стоимость работ составит 9,9 млн рублей, финансируются они из бюджета Татарстана.

Ремонтные работы пройдут на улице Строителей в жилом массиве Константиновка. Из указанной суммы 7,5 млн рублей будет направлено непосредственно на устройство дорожного покрытия. Срок завершения работ — до 30 октября 2026 года.

скриншот с сайта Яндекс.карты

Этот проект продолжает развивать дорожную инфраструктуру Константиновки. Так, в 2023 году в этом жилом массиве уже реализован схожий проект: на строительство дороги к участкам, выделенным многодетным семьям, было направлено 16,4 млн рублей. По итогам работ появилась двухполосная дорога протяженностью 3 км.

Рената Валеева