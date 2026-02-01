Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Оман

Раис республики подчеркнул важность участия делегации Омана в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum»

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Оман. В рамках поездки он провел встречу со специальным советником Инвестиционного агентства Омана Мульхамом Аль-Джарфом.

Минниханов отметил, что Татарстан придает особое значение развитию сотрудничества с Оманом в интересах укрепления дружественных отношений между Россией и Оманом. Он напомнил, что в апреле прошлого года принимал участие в переговорах глав двух государств во время визита руководителя Султаната в Россию.

Раис республики подчеркнул важность участия делегации Омана в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» и пригласил представителей страны к участию в форуме в этом году.

По словам Минниханова, товарооборот между Татарстаном и Оманом в 2023 году увеличился в 15 раз и составил 20 млн долларов. При этом он отметил, что за последний год зафиксировано его снижение. В этой связи, как подчеркнул раис республики, необходимо работать над наращиванием объемов взаимной торговли.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества в энергетике, промышленности, нефтехимии, сельском хозяйстве и сфере информатизации. Минниханов также кратко рассказал о промышленном и экономическом потенциале Татарстана и отметил, что республика является признанным центром развития контактов России с исламским миром.

Кроме того, он сообщил, что в ближайшее время в Омане начнет работу представитель Татарстана.

Мульхам Аль-Джарф поблагодарил Рустама Минниханова за личное участие в развитии татарстано-оманских отношений, напомнил о своем визите в Татарстан на форум и отметил гостеприимство принимающей стороны. По его словам, для Омана наибольший интерес представляют направления продовольственной безопасности, IT и искусственного интеллекта, а также развитие халяль-продукции для детей.

Специальный советник также сообщил о намерении сформировать представительную делегацию Инвестиционного агентства Омана и направить ее на ближайший KazanForum.

Ранее «Реальное время» писало, что Минниханов встретился с главой инвестпалаты бизнеса Индии.

Ариана Ранцева