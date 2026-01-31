В Казани растет интерес к банным форматам и уходу за внешним образом

Также в топе услуги гидромассажа и оформления бороды

Фото: Динар Фатыхов

В декабре 2025 года, по сравнению с ноябрем, в Казани заметно вырос спрос на услуги красоты, особенно касающиеся расслабления тела и индивидуального стиля, следует из аналитики «Авито Услуги».

Наибольшую динамику показали услуги парильщика (интерес к ним вырос в 2,1 раза). Это отражает рост популярности персонализированных банных ритуалов, где важен и процесс, и опыт специалиста, сценарий парения и общее впечатление.

Следом идет создание прически (спрос вырос на 94%). Такая динамика говорит о повышенном внимании к образу для мероприятий, съемок и особых случаев, когда прическа становится ключевой частью внешнего вида.

Далее — гидромассаж (+87%), подтверждая интерес к расслабляющим и восстановительным процедурам. На четвертом месте — французский маникюр (+59%), что говорит о востребованности разных форм ухода за руками.

Спрос на оформление бороды вырос на 23%, что подчеркивает стабильное развитие услуг ухода для мужчин в городе.

На 19% вырос спрос на СПА-процедуры для тела, что говорит об интересе горожан к комплексному уходу и расслаблению как части регулярного образа жизни.

Ранее сообщалось, что в Татарстане наблюдался бум спроса на специалистов индустрии красоты в 2025 году — рост на 76%.

Никита Егоров