Из-за снегопада в Казани изменили работу двух автобусных маршрутов
Маршрут 36А сегодня не вышел в рейс, а маршрут 93 не доезжает до конечной «н.п. Берновые Ковали» из-за снежных заносов
В Казани изменили работу двух автобусных маршрутов. Об этом сообщили сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.
Маршрут 36А сегодня не вышел в рейс, а маршрут 93 не доезжает до конечной «н.п. Берновые Ковали» из-за снежных заносов.
Напомним, вчера мэрия Казани объявила о введении плана «Буран» в связи с экстремальными снегопадами. Особый режим начал действовать в пятницу с 18:00.
