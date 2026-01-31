Из-за снегопада в Казани изменили работу двух автобусных маршрутов

Маршрут 36А сегодня не вышел в рейс, а маршрут 93 не доезжает до конечной «н.п. Берновые Ковали» из-за снежных заносов

Фото: Динар Фатыхов

В Казани изменили работу двух автобусных маршрутов. Об этом сообщили сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.



Напомним, вчера мэрия Казани объявила о введении плана «Буран» в связи с экстремальными снегопадами. Особый режим начал действовать в пятницу с 18:00.

Галия Гарифуллина