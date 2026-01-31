Минспорта Татарстана закупит спортивную экипировку на 5,7 млн рублей
Цена одного спортивного костюма достигает 21,7 тыс. рублей
Минспорта Татарстана разместило тендеры на закупку зимней спортивной обуви и парадной экипировки. Общая сумма контрактов составляет 5,7 млн рублей, сказано на портале «Госзакупки».
Согласно документации тендера, планируется приобрести 112 пар мужской спортивной обуви и 48 пар женской. Средняя стоимость одной пары мужских кроссовок составит 12,3 тыс. рублей, женских — 12,2 тыс.
В перечень закупаемой экипировки также входят утепленные спортивные костюмы, вязаные шапки с помпоном и вязаные шарфы. Цена одного спортивного костюма достигает 21,7 тыс. рублей, шапки — 896 рублей, шарфа — 1,1 тыс. рублей.
Все товары должны быть поставлены до 20 марта 2026 года.
Напомним, в мае 2025 года лидер фракции СРЗП Сергей Миронов выступил с предложением ввести налоговый вычет в размере 60 тыс. рублей для родителей, чьи дети занимаются в спортивных школах. Инициатива была нацелена на компенсацию затрат на экипировку, спортивный инвентарь и участие в соревнованиях — то есть на снижение финансовой нагрузки на семьи, заинтересованные в развитии ребенка в спорте. Однако предложение не получило поддержки.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».