В Казани участились случаи мошенничества на свиданиях

Об актуальной схеме рассказывает ГТРК «Татарстан»

Фото: Реальное время

Как рассказал телеканалу местный житель, он познакомился с девушкой в соцсети. Пара отправилась в неприметный бар, счет в котором неожиданно составил почти 20 тыс. рублей. Мужчина понял, что его обманули, после разговора с другим посетителем.

— [Он спросил:] «Ты эту девушку первый день знаешь?» Я говорю: «Да». [В ответ:] «Ну как она тебе, развела?», — рассказал он.

Впоследствии собеседник телеканала нашел десятки отзывов других жертв, которые, как и он, столкнулись с консумацией — схемой обмана, при которой посетителей стимулируют покупать дорогие напитки или блюда, получая за это процент.

— Чем больше жалоб от пострадавших граждан от этого заведения будет лежать на столе Роспотребнадзора и налоговой инспекции, тем меньше таких заведений будет в нашем городе, — говорит юрист Людмила Комлева.

