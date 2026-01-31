На ремонт объектов здравоохранения в Татарстане потратят 3,4 млрд рублей

В планах республики — обновление 96 объектов

На ремонт объектов здравоохранения в Татарстане потратят 3,4 млрд рублей, рассказал на совещании в Доме правительства республики первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин.

В планах — обновить по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и трем республиканским программам 96 объектов. В их числе — 33 фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа), 33 пункта раздачи детского молочного питания, 25 стационаров и пять поликлиник.

Контракты заключены по 78 объектам. Уже начался капремонт восьми пунктов раздачи детского молочного питания. Выполнение составляет 28%.

Больше направят только на капремонт образовательных учреждений — он обойдется в 10,5 млрд рублей. Всего в этом году отремонтируют 170 объектов.

