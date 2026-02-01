Днем в Кировском районе Казани планируют очистить от снега 30 улиц — список

Об этом сообщили в ДРЭУ района

Фото: Динар Фатыхов

ДРЭУ Кировского района Казани сообщило в своем телеграм-канале о расчистке от снега около 30 улиц, в том числе Клары Цеткин, Академика Королева, Столярова, Боевой, 2-й Старо-Аракчинской, Красикова, Ильича, Бирюзовой, И. Шакирова, Зилантовской, А. Авзаловой, Декабристов, а также важной транспортной артерии — Горьковского шоссе.

В план также включены улицы Восстания, Гривская, Лушникова, Тунакова, Кулахметова, Чкалова, Батыршина, Краснококшайская, Соловецких Юнг, Энергетиков, Сабан, Несмелова, Ленская, Серова, Фрунзе и Болотникова.

Напомним, ранее Рустам Минниханов поручил усилить контроль за уборкой снега УК и собственниками. Он призвал министерства и ведомства совместно с главами городов и районов организовать круглосуточную работу всех дорожных, коммунальных и аварийных служб.

Наталья Жирнова