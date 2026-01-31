Новости общества

Российская армия взяла под контроль населенные пункты в ДНР и Запорожской области

12:25, 31.01.2026

Об этом сообщили в Минобороны

Российская армия взяла под контроль населенные пункты в ДНР и Запорожской области
Фото: Артем Дергунов

Российская армия взяла под контроль населенные пункты в ДНР и Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.

— Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Торецкое Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Населенный пункт Петровка Запорожской области взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».

