Российская армия взяла под контроль населенные пункты в ДНР и Запорожской области
Об этом сообщили в Минобороны
— Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Торецкое Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.
Населенный пункт Петровка Запорожской области взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».
