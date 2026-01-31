В 2026 году на капремонт образовательных учреждений в Татарстане направят 10,5 млрд рублей

В восьми районах работы уже начались, они охватывают девять школ

Фото: Максим Платонов

В 2026 году на капремонт образовательных учреждений в Татарстане на 10,5 млрд рублей. В восьми районах работы уже начались, они охватывают девять школ. Об этом сообщил сегодня на совещании в Доме правительства республики первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин.

Всего в этом году отремонтируют 170 объектов в рамках восьми программ, в том числе нацпроектов «Семья» и «Молодежь и дети». Будут обновлены 63 школы и детских дома, 67 пищеблоков, 23 детсада, восемь ресурсных центров и восемь общежитий. Контракты по 113 объектам заключены.



Реальное время / realnoevremya.ru

В отрасли молодежной политики отремонтируют 23 объекта. На это выделят 1,4 млрд рублей. Контракты уже заключены по ремонту восьми детских оздоровительных лагерей, трех подростковых клубов, пяти зданий психолого-педагогической помощи.

Напомним, расходы на капремонт спортивной инфраструктуры Татарстана в текущем году увеличились на 200 млн рублей. Это позволит провести работы на 22 объектах — на два больше, чем годом ранее.



Галия Гарифуллина