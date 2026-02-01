В Казани за сутки эвакуировали 48 автомобилей из-за нарушения правил парковки

Транспортные средства находились в неположенных местах и препятствовали работе снегоуборочной техники в рамках действующего плана «Буран»

Фото: Инна Серова

За последние сутки в Казани на штрафстоянки было отправлено 48 автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения. Транспортные средства находились в неположенных местах и препятствовали работе снегоуборочной техники в рамках действующего плана «Буран», сообщает мэрия города.

По информации Комитета по транспорту, неправильно припаркованные автомобили существенно затрудняют процесс уборки улиц. Специализированная техника не может полноценно выполнять свои функции, из-за чего отдельные участки дорог остаются заснеженными. Такая ситуация создает серьезную опасность как для водителей, так и для пешеходов.



Напомним, что Казань мобилизовала рекордное количество техники из-за аномального снегопада — более 1300 единиц.

Наталья Жирнова