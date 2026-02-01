Минсельхоз повысил пошлину на экспорт подсолнечного масла

В феврале 2026 года ставка составит 9 495 рублей за тонну против 9 298,6 рубля в январе

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в феврале 2026 года вырастет на 2,1% и составит 9 тыс. 495 рублей за тонну против 9 тыс. 298,6 рубля в январе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Экспортная пошлина на подсолнечный шрот второй месяц подряд сохранится на нулевом уровне.

Индикативные цены, на основе которых рассчитаны пошлины, в феврале составили $1 тыс. 233,3 за тонну подсолнечного масла против $1 тыс. 200,2 месяцем ранее. Индикативная цена на подсолнечный шрот снизилась до $195,2 за тонну с $195,7 в январе.

Размер пошлин определяется как 70% от разницы между базовой и индикативной ценой, которая рассчитывается как среднее арифметическое рыночных цен за месяц.

Механизм плавающих пошлин на экспорт подсолнечной продукции, известный как «подсолнечный демпфер», действует в России с 1 сентября 2021 года. Изначально ставки рассчитывались в долларах, с июля 2022 года — в рублях.

Базовая цена на подсолнечное масло установлена на уровне 82 500 рублей за тонну, на подсолнечный шрот — 15 875 рублей за тонну.

В августе 2024 года действие плавающих экспортных пошлин было продлено до 1 сентября 2026 года. В октябре 2025 года правительство приняло решение о дальнейшем продлении механизма — до 31 августа 2028 года.

Ариана Ранцева