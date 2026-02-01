На М-12 из Казани в сторону Екатеринбурга образовалась пробка почти в 6 км
Причиной затруднительного движения «Автодор» называет ДТП
На М-12 из Казани в сторону Екатеринбурга образовалась пробка в 5,8 км. Причиной затруднительного движения «Автодор» называет ДТП.
— Из-за ДТП нет движения на 291-м км Р-242 (М-12 «Восток») в сторону Екатеринбурга.
Компания просит водителей воспользоваться объездом на 289-м км.
Ранее в Татарстане из-за непогоды ограничили движение на ряде трасс, в том числе и на М-12. С 30 января в связи с погодными и дорожными условиями на участках федеральных и региональных автодорог, проходящих по территории Ульяновской области, все еще действуют ограничения.
