Зеленский назвал даты переговоров России, США и Украины

Трехсторонние встречи по урегулированию конфликта запланированы на 4–5 февраля и должны пройти в Абу-Даби

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о датах следующего раунда трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной по урегулированию конфликта.

По его словам, встречи запланированы на 4 и 5 февраля и пройдут в Абу-Даби. Об этом Зеленский написал в своем телеграм-канале после доклада украинской переговорной команды.

Он отметил, что стороны согласовали даты предстоящих переговоров, и подчеркнул готовность Украины к предметному обсуждению.

Ранее Зеленский заявлял, что делегации России, Украины и США могут встретиться 1 февраля.

Ариана Ранцева