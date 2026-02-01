Зеленский назвал даты переговоров России, США и Украины
Трехсторонние встречи по урегулированию конфликта запланированы на 4–5 февраля и должны пройти в Абу-Даби
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о датах следующего раунда трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной по урегулированию конфликта.
По его словам, встречи запланированы на 4 и 5 февраля и пройдут в Абу-Даби. Об этом Зеленский написал в своем телеграм-канале после доклада украинской переговорной команды.
Он отметил, что стороны согласовали даты предстоящих переговоров, и подчеркнул готовность Украины к предметному обсуждению.
Ранее Зеленский заявлял, что делегации России, Украины и США могут встретиться 1 февраля.
