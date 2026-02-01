Актанышский, Алькеевский и Балтасинский районы Татарстана получат новые канализации за 298 млн рублей

Наибольшая часть средств — 174,2 млн рублей — направлена на строительство сетей водоотведения в селе Базарные Матаки

Фото: Динар Фатыхов

В трех районах Татарстана — Актанышском, Алькеевском и Балтасинском — стартует программа по строительству и реконструкции систем водоотведения. Согласно тендеру, размещенному на портале «Госзакупки», общий объем финансирования работ превышает 298 млн рублей. Средства выделяются из бюджета республики, а заказчиком выступает ГБУ «Современные энергосберегающие технологии и инженерные коммуникации».

Наибольшая часть средств — 174,2 млн рублей — направлена на строительство сетей водоотведения в селе Базарные Матаки. В Актанышском районе на реконструкцию очистных сооружений и систем водоотведения предусмотрено 98,8 млн рублей. Балтасинский район получит 25 млн рублей на прокладку канализации по улицам Космодемьянской, Ленина, Каенлык и Строителей в поселке Балтаси, а также в селе Норма.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Срок выполнения работ установлен до 30 ноября, а полный срок действия контракта — до 31 декабря.

Рената Валеева