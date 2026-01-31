В России утвердили список бесплатных обследований для определения рисков раннего старения

В числе запланированных процедур вошли исследования для обнаружения рисков развития нарушений психоэмоциального состояния

Фото: Ринат Назметдинов

Правительство России утвердило список рекомендованных бесплатных медицинских исследований, направленных на выявление факторов риска преждевременного старения. Об этом сообщает РИА «Новости».

В соответствии с постановлением, граждане смогут пройти следующие обследования:

общий анализ крови с определением скорости оседания эритроцитов (СОЭ);

стандартный анализ мочи;

биохимический тест крови для измерения уровней ферритина, C-реактивного белка, интерлейкина-6, цинка и магния, а также фактора некроза опухолей, если разница между биологическим возрастом и фактическим превышает пять лет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, планируется измерение концентрации инсулина, глюкозы, гликированного гемоглобина (HbA1c), тестостерона (для мужчин) и эстрадиола (для женщин). У россиян проверят показатели кальция, фосфора, щелочной фосфатазы для раннего выявления риска развития нарушений опорно-двигательной системы.

В числе запланированных процедур вошли также исследования для обнаружения рисков развития нарушений психоэмоциального состояния и обмена веществ, ожирения, признаков снижения когнитивных функций.

Напомним, недавно правительство Татарстана приняло документ, устанавливающий ключевые индикаторы развития здравоохранения региона на 2026—2028 годы. Один из главных показателей — ожидаемая продолжительность жизни при рождении, для нее установлены целевые значения на ближайшие годы.

Галия Гарифуллина