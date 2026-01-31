В России утвердили список бесплатных обследований для определения рисков раннего старения
В числе запланированных процедур вошли исследования для обнаружения рисков развития нарушений психоэмоциального состояния
Правительство России утвердило список рекомендованных бесплатных медицинских исследований, направленных на выявление факторов риска преждевременного старения. Об этом сообщает РИА «Новости».
В соответствии с постановлением, граждане смогут пройти следующие обследования:
- общий анализ крови с определением скорости оседания эритроцитов (СОЭ);
- стандартный анализ мочи;
- биохимический тест крови для измерения уровней ферритина, C-реактивного белка, интерлейкина-6, цинка и магния, а также фактора некроза опухолей, если разница между биологическим возрастом и фактическим превышает пять лет.
Кроме того, планируется измерение концентрации инсулина, глюкозы, гликированного гемоглобина (HbA1c), тестостерона (для мужчин) и эстрадиола (для женщин). У россиян проверят показатели кальция, фосфора, щелочной фосфатазы для раннего выявления риска развития нарушений опорно-двигательной системы.
В числе запланированных процедур вошли также исследования для обнаружения рисков развития нарушений психоэмоциального состояния и обмена веществ, ожирения, признаков снижения когнитивных функций.
Напомним, недавно правительство Татарстана приняло документ, устанавливающий ключевые индикаторы развития здравоохранения региона на 2026—2028 годы. Один из главных показателей — ожидаемая продолжительность жизни при рождении, для нее установлены целевые значения на ближайшие годы.
