Внезапная, страшная, веселая: такая разная смерть в книгах для детей

В книге «Жизнь и смерть» Ольга Бухина рассказывает, как и зачем говорить с детьми о смерти через литературу

Владелица похоронного бюро Кейтлин Даути говорит, что наиболее прямолинейные и провокационные вопросы о смерти задают дети. Их непосредственность может вогнать в ступор даже самого эрудированного взрослого. Особенно если речь идет о сложных и часто табуированных темах, таких как тема смерти. Несмотря на то, что взрослым не очень хочется говорить о ней с ребенком, вот уже несколько столетий о смерти говорит литература. Переводчица, писательница и специалист по детской литературе Ольга Бухина проанализировала более сотни детских произведений, в которых в той или иной степени поднимается тема смерти. Ее книга «Жизнь и смерть: самые важные вопросы детской литературы» может стать хорошей опорой для родителей, которые готовы разговаривать с детьми честно на сложные темы.

Очень неприятная тема

«Зачем погружать детей во все эти ужасы?» — частый вопрос от противников обсуждения сложных тем. Взрослые, которые уже знают, и часто на собственном опыте, что жизнь — это не райские кущи, стараются оградить детей от сложностей мира. Разговоры о смерти, насилии, сексе, несправедливости, войнах и болезнях откладываются на «когда-нибудь потом». И получается ситуация, хорошо описанная в фильме «ДМБ»: «Ты суслика видишь?» — «Нет». — «Вот и я не вижу. А он есть». Интерес к сложным темам у ребенка не пропадает, но за отсутствием объяснений вырастает одно большое «непонятно». И если непонятного и незнакомого боятся взрослые со всем их жизненным опытом, то страшно представить, что происходит в этот момент в голове ребенка.

При этом смерть — это та тема, которую невозможно избежать. Все мы смертны. Она приходит к богатым и бедным, к здоровым и особенно больным, она касается всех людей на всех континентах. Она в свое время придет как к дворнику, так и к королю. Перед смертью все равны. Часто она бывает внезапной и несправедливой. Она неожиданна даже в случае, когда врачи ставят смертельный диагноз. В мире случаются авиа— и автокатастрофы, тонут корабли, происходят войны, теракты, эпидемии, которые забирают жизни людей. Никто не застрахован от несчастных случаев. А еще умирают не только близкие люди, но и домашние питомцы. Исчезновение кого-либо из жизни ребенка порождает массу вопросов. И это если говорить о значимых людях. Но дети также видят на улице мертвых жучков и птиц, чье «замирание» требует объяснений.

Обо всех этих случаях с детьми уже говорит мировая литература. Тема смерти постоянно присутствует в сказках, мифах и фольклоре. К примеру, в конце сказки о Колобке главного героя съедают. В историях, собранных братьями Гримм, постоянно кто-то погибает. «Девочку со спичками» Ханса Кристиана Андерсена вообще невозможно читать без слез. А рассказ Ивана Тургенева «Муму» доводил до истерики не одно поколение детей. Исследователи Уильям С. Баринг-Гулд и Сейл Баринг-Гулд проанализировали двести текстов из сборника «Сказки Матушки Гусыни»: «не менее пятидесяти из них говорят о смерти — удушении, повешении, расчленении на куски, обезглавливании и многих других способах убийства людей и животных». Со временем многие сказки были адаптированы, из них убрали жуткие подробности, но факт смерти остался.

Ольга Бухина в своей книге «Жизнь и смерть» отмечает, что в литературе XIX века тоже много смерти. Это и Чарльз Диккенс с его сиротами, и элегия Василия Жуковского «Сельское кладбище», и «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» Александра Пушкина, и «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, где умирает подруга главной героини. Американская литература этого периода тоже сначала следовала образцу викторианского романа: смерть появляется в романах Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» и Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины». «Но постепенно американская литература начинает действовать в ином «модус операнди»: теперь она старается избегать темы смерти», — пишет Бухина.

В XX веке европейские и американские авторы осторожно подходили к этой теме. Зато она расцветает в советской прозе для детей. Здесь смерть детей, особенно подростков, воспевается как подвиг. «Дети — герои книг гибли за идею, которую новое Советское государство хотело вложить в головы детям-читателям», — отмечает Ольга Бухина. А вот после Второй мировой войны отношение к смерти в детских книгах сильно изменилось. Это произошло не только в детской литературе. Писатели переосмысляли сам факт войны, Холокост и ценность человеческой жизни. В этом плане книги для детей стали продолжением глобального процесса, который происходил в мировой литературе. И, по словам Бухиной, первыми, кто начал говорить с детьми о смерти серьезно, пытаясь объяснить ее, стали скандинавские авторы. На них же, кстати, ориентируются и современные российские писатели, которые создают книги для детей и подростков.

Такие разные смерти

В книге «Жизнь и смерть» Ольга Бухина проанализировала более сотни произведений, в которых так или иначе присутствует тема смерти, и разбила их на категории. Каждая из книг — это повод для родителей прочитать ее и обсудить сложные темы с ребенком. А еще это возможность для детей безопасно пережить опыт соприкосновения со смертью и даже получить ответы на свои вопросы. Некоторые книги появляются неоднократно, например цикл Джоан Роулинг о Гарри Поттере или серия «Хроники Нарнии» Клайва С. Льюиса.

К тому же Бухина постаралась в одной «категории» объединить совершенно разные книги. С викторианским романом может соседствовать книга, написанная в XXI веке, о современных подростках. Рядом с длинным романом о взрослении может быть книжка-картинка для малышей, а с американским бестселлером будет соседствовать книга российского автора. Почти все произведения, которые упоминает Бухина, переведены на русский язык.

Помимо очевидных сюжетов — смерть главного героя, родителей, бабушки или дедушки, брата или сестры, — Ольга Бухина рассматривает книги, в которых показаны иные соприкосновения со смертью. Это может быть ее ожидание, когда главный герой или кто-то из его близких смертельно болен. Не обходит она стороной и произведения, где персонаж истории длительно находится в больнице. Кстати, в таких книгах в финале все может закончиться выздоровлением, но сам факт пребывания в клинике, где постоянно меняются пациенты и кто-то умирает, заставляет детей задуматься о скоротечности жизни. Не меньше вопросов у юных читателей возникает, когда умирает малознакомый одноклассник, любимый учитель или домашний питомец.

Отдельно автор рассказывает о похоронах. Часто с этим ритуалом дети знакомятся «понарошку», когда хоронят в коробке жука, бабочку или мышку-полевку. Много в «Жизни и смерти» о книгах, написанных для подростков. «Подростки забывают — а точнее, притворяются, что забыли, — о страхе смерти», — пишет Бухина. Они, по ее словам, «проверяют свое бессмертие, непременно хотят в нем убедиться». На этом построена почти вся американская подростковая литература 1960-х и 1970-х. Отсюда множество популярных антиутопий, которые в современной прозе заменили фэнтези. В обоих жанрах — это жизнь на грани или между мирами, где можно разобраться не только в вопросах смерти человека, но и целого мира.

Бухина поднимает корпус детской и подростковой литературы, которая рассказывает о цикличности жизни, в том числе и природной. Показывает книги, в которых любовь побеждает смерть или их странную взаимосвязь. Не менее важные произведения — те, что объясняют смысл смерти. Здесь Бухина делает акцент на тяжелой теме внезапной детской смерти и дает несколько точек зрения на нее, опять-таки через литературу разных авторов. Не менее интересно говорить о смерти через идею бессмертия, и здесь в главных ролях не только Кощей, но и Питер Пэн, который «заморозил» себя в вечном детстве.

Загробная жизнь, войны, теракты, сиротство, скорбь, сохранение памяти об ушедших, самоубийство, синдром выжившего, конец света, перерождение. Все это — сюжеты, которые разными словами и образами говорят с молодыми читателями. Они не пугают и не занимаются морализаторством. «Задача хорошей книги — научить детей сочувствию и пониманию горя окружающих и (что еще труднее) помочь им разобраться в своих собственных чувствах». Поэтому «книги, где кто-то умирает, должны быть прочитаны раньше, чем такой трудный момент настанет в жизни самого ребенка». Бухина приводит слова переводчицы с норвежского Ольги Дробот: книги дают детям знание, «что люди умирают, что близкие это как-то переживают и жизнь продолжается, что смерть — часть жизни».

«Жизнь и смерть» — это не инструкция для родителей. Здесь нет готовых вопросов для разговора с детьми. И это не руководство к действию. «Жизнь и смерть» — книга, которая поможет в первую очередь взрослым не бояться темы смерти, возможно, самим прочитать сначала несколько детских книг, чтобы растабуировать ее в своей голове, а уже потом ответить ребенку на все его сложные вопросы о жизни и смерти.

Издательство: «КомпасГид»

Количество страниц: 320

Год: 2025

Возрастное ограничение: 12+

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».