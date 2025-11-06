Наследница Загитовой, ультра-битва в парах и безоговорочный фаворит Дикиджи

Что ждать от третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию в Казани

Третий этап Гран-при России в Казани будет интересным в плане спортивных баталий. Если в прежние годы интрига крутилась вокруг Камилы Валиевой, то сейчас в каждом из трех видов соревнований есть на что посмотреть. Особый накал ожидается и в женской одиночке, и у мужчин и даже в парном катании, где заявлены все четыре ведущие пары страны. Что ждать от казанского этапа по фигурному катанию — читайте в материале «Реального времени».

Приз зрительских симпатий для Хуснутдиновой



В женском одиночном катании всё внимание зрителей будет приковано к выступлению Дины Хуснутдиновой. Уроженка Татарстана летом перебралась в группу Этери Тутберидзе и готова продолжить плеяду славных татарских фигуристок, вышедших из-под крыла этого тренера. Хуснутдинову уже сейчас называют наследницей Алины Загитовой. Внимание к ней в Казани будет повышенное, она должна стать отличной заменой Камиле Валиевой, которая пока отбывает дисквалификацию.

На первом этапе Гран-при России в Магнитогорске фигуристка заняла третье место. На пьедестале почёта она пропустила вперёд пока недосягаемую Аделию Петросян и Анну Фролову, от которой отстала лишь полтора балла. С последней предстоит сразиться за победу и в Казани. Хуснутдинова постепенно привыкает к будущей роли лидера российской «фигурки» и обретает форму семимильными шагами. На казанском этапе от неё ждут еще более стабильного проката, где главной фишкой являются превосходные аксели.

Немаловажную роль в борьбе за победу будет играть поддержка трибун. Болельщики точно поддержат татарстанскую спортсменку, а дальше всё зависит от реакции фигуристки. Зрительская любовь должна добавить драйва и уверенности в своих силах, однако в некоторых случаях такое внимание оказывается помехой для успешного выступления. Характер Хуснутдиновой пока до конца не изучен и никто не знает, как отреагирует фигуристка.

Фаворитки и претендентки на медали

Главными фаворитами в женской части соревнований считаются Анна Фролова и Дарья Садкова. По всем прогнозам именно они разыграют между собой первое место. Фролова является двукратной медалисткой Кубка России и два сезона подряд выигрывает один из двух этапов Гран-при. И случается это, когда в соревнованиях не участвует лидер страны Аделия Петросян. В нынешнем сезоне Фролова уже уступила чемпионке России в Магнитогорске, так что в Казани она будет бороться за победу. Хотя контент у фаворитки не выдающийся, судьи по-особому любят ее прокаты, выставляя оценки без больших придирок.

Садкова имеет в своём арсенале прыжки ультра-си, однако редко исполняет их без падений. Этап в Казани станет для неё первым официальным в сезоне, если не считать выступления на предсезонном турнире имени Панина, где фигуристка заняла третье место. В короткой программе Садкова переиграла Фролову на два балла, а затем последняя снялась с произвольной, поэтому оценить их противостояние в полной мере не удалось.

Навяжут борьбу за медали в Казани еще, как минимум, две фигуристки. Речь идёт про Софью Муравьёву и Веронику Яметову, в прежние сезоны успевшие завоевать любовь казанской публики. Интересным выглядит выступление Марии Захаровой, которая очаровала экспертов на предыдущем этапе Гран-при.

Бессменный чемпион Дикиджи и ультра-битва в парах

В мужской части соревнований нет равных Владиславу Дикиджи. Фигурист два года подряд выигрывает этап в Казани и сейчас постарается повторить свой победный результат. Пока не понятно, в какой форме пребывает чемпион России, для него это первый старт в сезоне, хотя уже побеждал на «предсезонке» в Санкт-Петербурге. Но в любом случае Дикиджи заявлен в качестве основного фаворита у мужчин.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

В борьбу за медали должен активно включиться выходец из Татарстана Глеб Лутфуллин. В 2023-м он стал третьим, а в прошлом году завоевал серебро на этапе в Казани. Конкуренцию ему составят Александр Мельников и Никита Сарновский. В заявке на казанский этап значится и муж Александры Трусовой, правда от Макара Игнатова не ждут больших побед, его форма пока далека от идеала. Также зрителям знакомы имена Матвея Ветлугина и Артура Даниеляна.

Самым интересным на этапе Гран-при в Казани должна стать большая разборка в парном катании. В этом виде соревнований заявлены все четыре лучшие пары страны. За золото даже не поборются, а сразятся Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Одни бессменные чемпионы прошлых лет, другие амбициозны и уже показали себя в Красноярске, где исполнили редкий четверной выброс. Мишину и Галлямова считают фаворитами, но Бойкова и Козловский точно не сдадутся без боя.

За третье место развернется битва между двумя дуэтами. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук и Елизавета Осокина/Артем Грицаенко должны будут показать всё, на что они способны, чтобы не упустить медали казанского этапа. Осокина является уроженкой Татарстана и до этого ни разу не упускала возможности подняться на пьедестал в Казани. В этом году сделать это будет гораздо сложнее, такой конкуренции и горячей интриги в парном катании видеть во Дворце спорта доселе не приходилось.

Расписание казанского этапа

Все самое интересное на этапе в Казани начнется уже 7 ноября. В пятницу в 12.00 по московскому времени в столице Татарстана пройдет жеребьевка турнира, где фигуристы узнают порядковый номер выступления в первый день соревнований.

Реальное время / realnoevremya.ru

В субботу первыми на лет выйдут женщины, которые с 13.30 по мск начнут выступать с короткой программой. Их в 15.15 сменят мужчины, а в 17.00 ожидается выступления в парном катании. В воскресенье определятся чемпионы и медалисты турнира во всех видах. В тот же день в 18.30 состоится торжественная церемония награждения победителей.

Все выступления пройдут во Дворце спорта в Казани на Московской улице. В прямом эфире прокаты можно будет посмотреть на Первом канале и на сайте телеканала.

Расписание третьего этапа Гран-при России в Казани

8 ноября

13.30 — Женщины, короткая программа;

15.15 — Мужчины, короткая программа;

17.00 — Пары, короткая программа;

9 ноября

13.00 — Женщины, произвольная программа;

15.00 — Мужчины, произвольная программа;

17.00 — Пары, произвольная программа;

18.30 — Церемония награждение.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Список заявленных на этап:

Мужчины: Егор Баулин, Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Илья Мавлянов, Артемий Маринин, Александр Мельников, Андрей Мухортов, Никита Сарновский, Степан Тартыгин;

Женщины: Мария Захарова, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Любовь Рубцова, Дарья Садкова, Ульяна Третьякова, Виктория Федянина, Анна Фролова, Людмила Фурсова, Дина Хуснутдинова, Вероника Яметова;

Пары: Юлия Артемьева — Алексей Брюханов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Вероника Меренкова — Даниль Галимов, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Елизавета Осокина — Артем Грицаенко, Наталья Хабибуллина — Илья Княжук, Анастасия Чернышова — Владислав Вильчик, Майя Шегай — Андрей Шадерков.