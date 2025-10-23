Подопечные тренера Академии «Рубина» будут играть на чемпионате мира

Двое из них выиграли в прошедшем сезоне еврокубки в составе ПСЖ и «Челси»

Первая команда начинающего тренера Юрия Солано. Фото: Реальное время

Сборная Эквадора вышла в финальную часть чемпионата мира по футболу 2026 года. В составе сборной играют несколько футболистов, которых ранее тренировал Юрий Санчес Солано, нынешний наставник Академии «Рубина». Подробности — в статье «Реального времени».

Два эквадорца выиграли в прошедшем сезоне два еврокубка

Команда Эквадора заняла второе место в отборе, уступив только сборной Аргентины, действующему чемпиону мира. Эквадор обошел Бразилию, Уругвай, Колумбию и Парагвай. Помимо пяти будущих участников ЧМ, шанс остается еще у сборной Боливии, которую в недавнем товарищеском матче одолели со счетом 3:0. Кстати, эквадорцы в официальном матче разгромили боливийцев 4:0.

В составе сборной этой страны два действующих обладателя еврокубков прошедшего сезона. Вильян Пачо выиграл Лигу чемпионов в составе французского ПСЖ, причем играл в финале с первой и до последней минуты, будучи игроком основы французского суперклуба. Экс-игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия вышел в финале на замену, а экс-голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов просидел финал в запасе. Еще один эквадорец Мойзес Кайседо стал обладателем Лиги Конференций, выступая в составе английского «Челси». Кайседо, Пачо, а также Пьеро Инкапье, защищающий сейчас цвета немецкого «Байера», уже имеют опыт выступления на чемпионате мира 2022 года в Катаре, где на первых ролях были их более опытные партнеры — 37-летний ветеран Эннер Валенсия или более молодой Первис Эступиньян. Запомнилось еще то, что в окончательный состав Эквадора не попал Кристиан Рамирес, на тот момент выступавший за «Краснодар», более того, получивший в 2021 году российский паспорт.



Но Валенсия на тот момент привлек все внимание болельщиков, забив три гола сборной из четырех, причем два гола в стартовом матче чемпионата с его хозяином — Катаром. И фигура Кайседо, забившего еще один гол в третьем матче с Сенегалом, запомнилась гораздо меньше.

Между тем трио Инкапье, Кайседо и Пачо с недавних пор снова заслуживает внимания если не российских, то татарстанских, на крайний случай, рубиновских болельщиков. Поскольку все они были в составе местной команды «Индепендьенте дель Валье», выигравшей в 2020 году молодежный турнир Кубок Либертадорес. Тренером в том составе был бывший переводчик «Рубина» Юрий Солано, который с нынешнего года вернулся в Казань и работает здесь тренером в клубной академии.

Эквадорские Ленины и Сталины

В 2020 году молодежная команда «Индепендьенте дель Валье» уверенно прошла групповой этап, обыграв «Либертад» из Парагвая, «Коло-Коло» из Чили и «Хорхе Вилстерман» из Боливии. В полуфинале был повержен бразильский «Фламенго» 1:1 (5:4 в серии пенальти), в финале — аргентинский «Ривер Плейт» 2:1. В отличие от многих побед российских молодежных команд, зачастую важных лишь в моменте и завершающихся после завоевания почетного трофея, подопечные Юрия Солано находятся в развитии. Под руководством Солано играли Инкапье, Кайседо и Пачо, плюс Энтони Валенсия («Антверпен»), Луис Кано («Фиорентина»), Стивен Плаза («Вальядолид»).

В том составе мог играть и второй голкипер сборной Мойсес Рамирес, но он был задействован в профессиональном составе команды, впрочем, это не помешало «Индепендьенте дель Валье» выиграть свой турнир под руководством Юрия Санчеса Солано, названного его отцом в честь Юрия Гагарина. Кстати, младшего брата назвали в честь Генералиссимуса, он Сталин Санчес Солано, поскольку отец семейства придерживался левых взглядов, что довольно частое явление в Эквадоре. Так, полное имя одного из подопечных Юрия Солано по «Индепендьенте дель Валье» это Энтони Ленин Валенсия. А на момент, когда эквадорская команда выигрывала Кубок Либертадорес, президентом страны был Ленин Морено.

Юрий Солано — о Курбане Бердыеве

Но больше вождей пролетариата тренер Солано почитает своего наставника по «Рубину» Курбана Бердыева, указавшего ему путь в нынешнюю профессию:

— Когда пришел в «Рубин», то даже не знал, кто такой Курбан Бердыев. Футбол я всегда любил, но, если честно, в Казани почти не ходил на игры «Рубина». Но с первого дня знакомства с Бердыевым я понял, что человек авторитетный, в целом разок на него посмотришь и понимаешь, кто он такой. Во многом из-за Бердыева я начал думать о сольной карьере. С Бердыева реально хочется брать пример. Хотя я не сразу осознал, что понимаю футбол на профессиональном уровне. Только лет через пять работы в «Рубине» дошло, что смотрю на футбол уже не взглядом любителя. Со временем я начал угадывать, что именно Бердыев скажет на предматчевой установке, на теории. Плюс «Рубин» позволил мне развиваться самостоятельно, ездить в различные командировки. С Романом Шароновым ездили в «Вильярреал» и в «Атлетик» Бильбао, чтобы стажироваться как тренеры. До этого была возможность ознакомиться с тем, как работают ведущие европейские клубы и не только. Я бывал в Бразилии, Аргентине, топовых южноамериканских клубах, видел, как они воспитывают звезд, вообще строят работу.

Ключевой момент работы Курбана Бекиевича заключался в том, чтобы развивать индивидуальные качества футболиста, который был у него в расположении. Я уже говорил про Скотти, которому игра в «Рубине» позволила выйти на уровень члена сборной Уругвая, скажу про Домингеса, который приехал в Казань перспективным футболистом, но на тот момент куда выше его котировались новички «Спартака», ЦСКА, а в итоге Домингес стал лучшим футболистом России по итогам 2009 года. Кристиан Нобоа именно из «Рубина» стал вызываться в сборную моего родного Эквадора, на долгое время став ведущим игроком национальной команды. Бердыев и Кафанов вдохнули новую жизнь в голкипера Сергея Рыжикова, много можно перечислять футболистов, которым работа с нашим тренерским штабом пошла в плюс.

По словам Солано, у Курбана Бердыева было четкое понимание того, как играть и как сделать команду из новичков, и он сделал команду. Когда клуб начал решать бытовые вопросы, началось обустройство инфраструктуры, все стало налаживаться на должном уровне, тогда процесс пошел по-другому, отметил он.

О появлении в «Рубине»

В Казань Юрий Солано переехал в 2002 году, став студентом КГЭУ на факультете промышленной электроники. Буквально один-два раза, по его словам, был на футболе на «Центральном стадионе». К его появлению в «Рубине» привел ряд обстоятельств: «Во-первых, моя любовь к футболу привела меня в КСК «УНИКС», в компанию, куда входили Станислав Голле (сын известного в прошлом ватерполиста «Синтеза» Владислава Голле), Евклид Харлампиди (сын профессора КХТИ Харлампия Харлампиди), Руслан Хабриев, сын на тот момент директора ФК «Рубин» Фарида Хабриева. И вот Руслан обратился по просьбе отца в Центр испанской культуры и изучения испанского языка за помощью в плане переводчика. Хотя он уже знал меня на этот момент, но так совпало, что в центре посоветовали как раз таки мою кандидатуру. К тому времени я уже достаточно неплохо освоил русский язык».

Вскоре последовал разгром от ЦСКА в стартовой встрече 0:4. На взгляд Солано, со стороны легионеров это еще можно было объяснить тем, что футболисты спустились с небес, на которых находились во время проведения зарубежных сборов, на нашу грешную землю, где еще не везде могли обеспечить привычный уровень комфорта. Оказались здесь, немного в иной действительности, когда и команда новая, и клубная база старая. На первый план, помимо мастерства футболистов, начали выходить другие козыри, те же бойцовские качества, которых в избытке было у Домингеса, Калисто, Скотти, отметил тренер.

— Я думаю, что для меня есть три сезона, как наиболее памятные. Это мой дебют в клубе и командный дебют в Премьер-лиге 2003 года, чемпионство 2008-го, второе чемпионство и победа над «Барселоной» в 2009-м. Но 2008-го и 2009-го могло не быть, не сделай мы в 2000-м невозможное, ради чего клубное руководство, тренерский штаб, селекционная служба, местные футболисты и легионеры смогли объединиться для достижения единой цели. Особенно сложно это было в легионерском корпусе, где собрались люди разных национальностей и культур, — добавил он.

Кристиан Ансалди и Алехандро Домингес: друзья и коллеги Юрия Солано, который «спрятался» за их спинами на трибунах. предоставлено федерацией футбола РТ

О казанском интернационале

По словам Солано, Чехия и ЮАР, Аргентина и Бразилия, Коста-Рика и Уругвай, Сенегал — для казанского клуба такой интернационал в составе был впервые в истории. И до сих пор никому не удается повторить такой результат, когда сходу команда поднимается на пьедестал почета, подчеркнул он: «Когда первые иностранцы приходили в «Рубин», то он соответствовал понятию провинциальный. А в итоге вырос до клуба европейского уровня. Мы с Артемом Журавлевым на тот момент представлялись ключевыми фигурами в плане коммуникации с легионерами, чтобы было общение между нашими группами, российскими футболистами, чтобы в клубе была создана устойчивость, которая могла помочь выйти на другой уровень».



В Казани Солано начал работу с любительской командой «Созвездие», которая за 2,5 года стала победителем своего дивизиона. Там в основном молодые ребята играли, всего пару человек по 30 лет. Затем была команда «Мотор-Академия», игра в которой помогла развитию карьеры Артура Гилязетдинова, нынешнего игрока первого дивизиона.

— Я вовлечен в футбол, сейчас снова работаю в системе «Рубина», мой сын Даниил Захаров-Солано, после того как тренировался в Казани, затем был в московском «Торпедо», а сейчас играет у меня на родине, в команде города Гуаякиль «Сьюдад Дель Норте», — рассказал тренер.



О семье и о себе



Отец Юрия Солано учился в Москве, в Сельскохозяйственной академии, а сын приехал в Россию в 1999 году учиться на подготовительных курсах в РУДН, где была большая компания из Латинской Америки. «Быстро сдружились со старожилами Российского университета дружбы народов, в том числе и потому, что «дружба народов» — это определение моего первого вуза. Там изучал азы русского языка и познакомился с местной кухней: борщ — великолепный суп, из салатов понравился оливье, его особенно вкусно готовят в Ростове, где я заканчивал карьеру переводчика в местной команде. Так что русская кухня в целом мне сразу понравилась, кроме местных каш», — отметил он.

Сейчас Юрий Солано работает в Академии «Рубина» . Реальное время / realnoevremya.ru

Если русскую кухню иностранец узнал только в Москве, то с литературой познакомился еще в Эквадоре. Еще в детстве читал «Преступление и наказание» Федора Достоевского на испанском языке, уже в России полюбил «Мастера и Маргариту»: «Это моя любимая книга, перечитываю ее периодически, и в целом Михаила Булгакова осваивал уже на русском языке».

На его взгляд, лучшему освоению языка способствует понимание юмора этого народа. Поэтому, изучая русский язык на курсах, иностранцы смотрели очень много советских комедий. «В этом плане нам очень повезло с преподавателем, что он придерживался подобной методики. Мы, его студенты, целой группой садились у телевизора, затем обсуждали русские слова, юмор советских кинокомедий. Увы, не помню отчества этого преподавателя, но, как в фильме «Особенности национальной охоты», хочу поднять тост: «Ну, за Валеру!» Спасибо вам огромное!»

