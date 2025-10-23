Никита Кобелев показал в Казани «Воскресение»

Челнинец, худрук Александринки готовит сейчас премьеру в Камаловском

«Воскресение» Никиты Кобелева (в центре) стало участником Качаловского фестиваля. Фото: предоставлено пресс-службой театра Качалова

На IV Качаловский театральный фестиваль привезли спектакль Никиты Кобелева «Воскресение» по мотивам одноименного романа Льва Толстого. Сам художественный руководитель Александринского театра в Казани в это время репетирует свою первую постановку для Камаловского театра — по роману Орхана Памука «Музей невинности». Ее представят 20—21 декабря.

Челны — Петербург — Казань

Приезд Александринки в Казань в октябре — не первое ее появление в этом году в городе. В рамках XI театральной олимпиады сюда привозили переложение «Игрока» Достоевского — «Литургию Zero» Валерия Фокина, затем в рамках гастролей — «Екатерину и Вольтера» о переписке философа и царицы, а также моноспектакль «Охота жить!» Сергея Паршина.

Никита Кобелев родился в Набережных Челнах, недолго учился на факультете журналистики, а потом окончил режиссерский факультет РАТИ-ГИТИС. Восемь лет работал в Московском академическом театре им. Вл. Маяковского, преподавал в родном институте.

С июня 2023 года он — главный режиссер Александринского театра. С июля 2024 года — художественный руководитель.

У Кобелева не так много инсценировок — он переосмысливал, к примеру, «Время секонд-хэнд» по роману Светланы Алексиевич и «Осень в Петербурге» Кутзее. В Александринке поставил «Тварь» по пьесе Валерия Семеновского на темы романа «Мелкий бес» Федора Сологуба. А позже стал главным режиссером и худруком и поставил уже упомянутую постановку «Екатерина и Вольтер» Елены Сыловой, а также «На дне», названную «сценической фантазией по мотивам пьесы». Адаптировать текст помогал Дмитрий Богославский. Кстати, размышления по Горькому должны были привезти на фестиваль искусств «Горький+» в июле, но организовать не удалось.

Кобелев ставил спектакли в Псковском театре драмы, МХТ им. Чехова, петербургском ТЮЗе, Латвийском национальном театре, Театре сатиры, Театре «Практика». А также, что интересно, делал радиоспектакли на «Радио России».

Мария Лопатина, Виктор Шуралев и Ольга Белинская. скриншот с сайта театра Качалова

Кобелев против Заббарова?

«Воскресение» сначала показали в январе 2024 года на Новой сцене им. Вс. Мейерхольда, а в мае перевели на Основную сцену. Самое интересное, что одновременно с Кобелевым «Воскресение» инсценировали два других петербургских театра. Семен Серзин поставил его в «Приюте комедианта» в формате полуторачасового действа с шестью актерами во главе с Розой Хайруллиной.

Вторая постановка для Казани еще более интересна — для Театра Ленсовета за Толстого взялся Айдар Заббаров. Тогда еще не главный режиссер Тинчуринского театра. Сценографию ему разрабатывал давний соратник Булат Ибрагимов, который насытил пространство деталями и светом.

Сейчас же главреж Тинчуринского представляет масштабную премьеру — мюзикл «Хыял артыннан»/«Вслед за мечтой». И таким образом, два видных героя театральной сцены вступают в соперничество, ведь Кобелев в декабре покажет в Камаловском знаковую большую постановку, инсценировку романа Орхана Памука «Музей невинности». От нового здания театра давно ждут масштабной работы, видимо, ею должно стать осмысление текста Нобелевского лауреата.

Спектакли по «Воскресению» критики сравнивали, отмечая, например, что «трудно найти спектакли более несходные, чем премьеры ленсоветовцев и александринцев», акцентируя некую тягу во втором случае к «Театр.doc» (действо, по сути, перенесено в наше время). Если у Заббарова главный персонаж — Катерина Маслова, то у Кобелева — Нехлюдов.

Интересно, что также в Петербурге роман Толстого ставил Айдар Заббаров. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вызволить и жениться!

В последнем романе Толстой критиковал все подряд, переживал душевный кризис, в это же время написав свое Евангелие. Кобелев думал о его инсценировке с 2016 года.

Герой Нехлюдова (Виктор Шуралев) в элегантном костюме восседает в суде присяжных, где видит на скамье подсудимых девушку (Мария Лопатина), которую десять лет назад соблазнил и бросил. А она стала проституткой, а теперь огульно обвиняется в отравлении клиента. Нехлюдов берется спасти ее и хочет на ней жениться. В результате оказывается в водовороте бюрократии пенитенциарной системы.

И что занятно — если предположить, что воскрешение произойдет у главного героя, то зритель ошибается. Нехлюдов, по сути, остается этаким деятельным наблюдателем на протяжении трех часов. Он ходит по инстанциям, пробивает разрешения, добывает подписи, формирует прошения, но делает это словно по чьей-то указке сверху. А в конце просто засыпает на диванчике. А последнее слово в спектакле принадлежит его мертвой матери (Ольга Белинская в черной кожаной юбке, каре и больших очках), с которой Митенька периодически ведет беседы.

Во второй части спектакля появляются пересказы повестей «Отец Сергий», «Крейцерова соната» и рассказа «Записки сумасшедшего», в которых при всей фрагментарности их существования в действии, звучит больше страсти чем в главном герое.

Действие спектакля далеко от роскоши. Все происходит на самой сцене, а также на платформах, напоминающих вагоны и минималистичные камеры. Переход от дворянских раутов к тюремным застенкам происходит бесшовно — там одна и та же офисная мебель, разве что наряды разные. А играют героев одни и те же люди. Критики отдалившихся от народа либералов здесь особо не заметишь.

Но в итоге Маслова выберет в женихи политзаключенного Симонсона. А Нехлюдов скажет: «Хочу семью, нормальную человеческую жизнь». Хотите конспект романа в три часа? Добро пожаловать.

Текст по мотивам Кобелев писал вместе с Дмитрием Богославским. Тот и сам играл в театре, Белорусском молодежном. После стал режиссером Центра белорусской драматургии при Республиканском театре белорусской драматургии. Также он один из организаторов Студии альтернативной драмы. Кобелев ставил в начале карьеры его «Любовь людей» в театре имени Маяковского. Интересно, что эту же пьесу делал для казанского ТЮЗа Туфан Имамутдинов, после чего возглавил театр.

«Меня зовут Красный». предоставлено пресс-службой театра Камала

Вторая встреча с Памуком

В грядущем «Сафлык музее»/«Музее невинности» главного героя Кемаля играет Ришат Ахмадуллин. Роман — это его история любви к Фюсун в исполнении Лейсан Гатауллинной. Кемаль несколько лет ходит в гости к семье Фюсун, ворует оттуда вещи (потом возник музей). Есть реальный музей в Стамбуле, описывающий турецкую городскую реальность 1970-х годов. Это, с одной стороны, очень романтический, с другой — очень конкретный роман, требующий комментариев.

Занятно, но другой приглашенный режиссер, Максим Кальсин, в 2014 году уже ставил Памука — роман «Меня зовут Красный» с внушительными декорациями на вращающемся круге, с мощными проекторами. Восточную сказку, склоняющуюся к философскому трактату о том, что есть восточное и западное понимание искусства, серьезно сократили после премьеры (инсценировку писала Ярослава Пулинович). Но продержалась она всего два сезона. Так что, можно сказать, Орхан Памук — дорогой, но опасный для театра Камала автор. И турецкая действительность, что бы ни говорили, далека от татарстанской.

Читка текста инсценировки «Музея невинности» прошла в начале октября. Также в спектакле играют, к примеру, Ильдус Габдрахманов, Радик Бариев, Лейсан Рахимова, Алсу Каюмова, Ляйсан Файзуллина, Ильнур Закиров, Фаннур Мухаметзянов, Алина Мударисова и другие.