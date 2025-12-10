В поселке Алексеевское обновили 3,2 км водопроводных сетей

Необходимость модернизации была очевидной: существующие сети построили еще в 1975 году

Фото: Максим Платонов

В поселке Алексеевское в Татарстане завершилась реконструкция водопроводных сетей. Работы охватили улицы Мичурина, Есенина и Горького — общая протяженность обновленных коммуникаций составила 3,2 км, сообщает Минстрой республики.

Проект реализован в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На его выполнение выделено 41,3 млн рублей. Необходимость модернизации была очевидной: существующие сети построили еще в 1975 году, и к моменту реконструкции их износ превысил 85%. В поселке не было колодцев с запорной арматурой, необходимых для обслуживания системы, отсутствовали пожарные гидранты. Частые аварии негативно влияли на качество воды — она не отвечала требованиям СанПиН.

После завершения реконструкции жители поселка получили надежное водоснабжение. Сообщается, что теперь 1,5 тыс. человек обеспечены водой без перебоев. Напомним, что два поселка и две улицы Казани остались без воды из-за аварии.

Наталья Жирнова