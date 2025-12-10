Леонида Французова, автора любимых юмореск, не стало в 87 лет

Популярный сценарист и драматург скончался 9 декабря

Известный советский и российский сценарист, драматург и юморист Леонид Французов скончался 9 декабря 2025 года в возрасте 87 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление супруги артиста.

Леонид Французов родился 27 августа 1938 года в Москве. Он прославился благодаря созданию ярких и остроумных сюжетов для известных телевизионных шоу и передач, среди которых были «Аншлаг», «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!», «Кабачок «13 стульев» и «Смехопанорама». Многие его произведения стали частью творческого наследия знаменитых исполнителей, включая Владимира Винокура, Аркадия Райкина и Евгения Петросяна.



Ариана Ранцева