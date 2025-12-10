Сегодня в Татарстане местами ожидается снег и до -8 градусов
На дорогах гололедица, предупреждает Гидрометцентр
Сегодня в Татарстане будет облачно, местами небольшой снег, метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер южный 8—13 м/с, местами с порывами до 15-17 м/с. Утром ожидается порядка -7 градусов, днем — от -3 до -8 градусов. На дорогах гололедица.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».