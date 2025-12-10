Леонардо Ди Каприо стал артистом года по версии журнала Time

По заявлению журнала, популярность актера в обществе, несмотря на 30-летнюю карьеру, только растет

Американский актер Леонардо Ди Каприо получил звание артиста года по версии журнала Time. Сообщение об этом появилось на официальной странице издания в социальной сети X, сообщает ТАСС.

В публикации готовится, что, несмотря на трехдесятилетнюю карьеру, престижную премию «Оскар» и еще шесть номинаций на нее, популярность Ди Каприо у зрителей не снижается — напротив, интерес к его работам, возможно, достиг наивысшей точки.

Ди Каприо также известен экологической деятельностью. В 1998 году он основал фонд Leonardo DiCaprio Foundation, направив через него более $30 млн на 70 экологических проектов в 40 странах. В 2014 году актер стал послом мира ООН по вопросам климата, а в 2016 году получил премию Crystal Award за вклад в защиту окружающей среды.



Наталья Жирнова