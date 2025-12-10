Новости общества

Леонардо Ди Каприо стал артистом года по версии журнала Time

08:19, 10.12.2025

По заявлению журнала, популярность актера в обществе, несмотря на 30-летнюю карьеру, только растет

Фото: скриншот из видео «Леонардо Ди Каприо снова выдвинули на «Оскар» на канале Авторадио

Американский актер Леонардо Ди Каприо получил звание артиста года по версии журнала Time. Сообщение об этом появилось на официальной странице издания в социальной сети X, сообщает ТАСС.

В публикации готовится, что, несмотря на трехдесятилетнюю карьеру, престижную премию «Оскар» и еще шесть номинаций на нее, популярность Ди Каприо у зрителей не снижается — напротив, интерес к его работам, возможно, достиг наивысшей точки.

Ди Каприо также известен экологической деятельностью. В 1998 году он основал фонд Leonardo DiCaprio Foundation, направив через него более $30 млн на 70 экологических проектов в 40 странах. В 2014 году актер стал послом мира ООН по вопросам климата, а в 2016 году получил премию Crystal Award за вклад в защиту окружающей среды.

Напомним, что «Франкенштейн» и «Битва за битвой» оказались в списке претендентов на «Золотой глобус».

Наталья Жирнова

