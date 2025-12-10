Трамп «готов позвонить» ради прекращения конфликта между Камбоджей и Таиландом

Президент США Дональд Трамп выразил озабоченность в связи с новой эскалацией пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей. Глава США заявил о намерении лично вмешаться в ситуацию и способствовать ее разрешению, сообщает ТАСС.

В своем выступлении Трамп сообщил, что планирует провести телефонные переговоры с лидерами обеих стран. По его словам, это позволит положить конец противостоянию между Таиландом и Камбоджей. Президент США подчеркнул, что недоволен обострением отношений между Пномпенем и Бангкоком.

Напомним, что в октябре на полях 47‑го саммита АСЕАН премьер‑министры Камбоджи и Таиланда — Хун Манет и Анутхин Чанвиракун — в присутствии президента США подписали совместную декларацию. Документ определял дальнейшие шаги по мирному урегулированию пограничного спора. Стороны взяли на себя обязательства содействовать деэскалации. 8 декабря Таиланд заявил об ударах по ВВС Камбоджи.

Наталья Жирнова