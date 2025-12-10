Ozon ввел ограничения на покупку алкогольных конфет детьми
Ограничение покупки алкогольных конфет продиктовано заботой о детях и подростках
Маркетплейс Ozon принял решение ограничить продажу алкогольных конфет пользователям младше 18 лет. Это связано с сообщениями о массовых покупках таких сладостей школьниками накануне новогодних праздников, сообщила Shopper's пресс-служба маркетплейса.
Несмотря на то, что конфеты с содержанием алкоголя не относятся к категории алкогольной продукции и могут продаваться дистанционно, руководство площадки приняло меры предосторожности. Представитель Ozon заявил, что дополнительная проверка позволит избежать злоупотреблений среди молодежи.
Недавно сенатор РФ Игорь Мурог высказался за необходимость маркировки алкогольных конфет специальными знаками, предупреждающими о запрете продажи лицам моложе 18 лет. Однако полное приравнивание таких продуктов к алкоголю кажется сомнительным решением, поскольку речь идет лишь о небольшом количестве спирта в составе продукта.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».