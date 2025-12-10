Ozon ввел ограничения на покупку алкогольных конфет детьми

Ограничение покупки алкогольных конфет продиктовано заботой о детях и подростках

Фото: Максим Платонов

Маркетплейс Ozon принял решение ограничить продажу алкогольных конфет пользователям младше 18 лет. Это связано с сообщениями о массовых покупках таких сладостей школьниками накануне новогодних праздников, сообщила Shopper's пресс-служба маркетплейса.

Несмотря на то, что конфеты с содержанием алкоголя не относятся к категории алкогольной продукции и могут продаваться дистанционно, руководство площадки приняло меры предосторожности. Представитель Ozon заявил, что дополнительная проверка позволит избежать злоупотреблений среди молодежи.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Недавно сенатор РФ Игорь Мурог высказался за необходимость маркировки алкогольных конфет специальными знаками, предупреждающими о запрете продажи лицам моложе 18 лет. Однако полное приравнивание таких продуктов к алкоголю кажется сомнительным решением, поскольку речь идет лишь о небольшом количестве спирта в составе продукта.



Ариана Ранцева