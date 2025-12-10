Новости общества

Паромная переправа Казань — Верхний Услон завершила работу

08:07, 10.12.2025

Возобновление ожидается с появлением устойчивого льда для транспортного сообщения зимой

Фото: Реальное время

В связи с неблагоприятными погодными условиями в текущем сезоне остановлена работа паромной переправы. На данный момент переправа не функционирует, сообщает пресс-служба перевозчика в своем телеграм-канале. Возобновление ожидается с появлением устойчивого и подходящего льда для ледовой переправы.

— P.S. Ждем ледовую, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Казани началась подготовка к открытию сезонной ледовой переправы через реку Волгу.

Наталья Жирнова

