Паромная переправа Казань — Верхний Услон завершила работу
Возобновление ожидается с появлением устойчивого льда для транспортного сообщения зимой
В связи с неблагоприятными погодными условиями в текущем сезоне остановлена работа паромной переправы. На данный момент переправа не функционирует, сообщает пресс-служба перевозчика в своем телеграм-канале. Возобновление ожидается с появлением устойчивого и подходящего льда для ледовой переправы.
— P.S. Ждем ледовую, — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Казани началась подготовка к открытию сезонной ледовой переправы через реку Волгу.
