Глава СК России взял на контроль два дела о проблемных дорогах в Татарстане

Обе ситуации ранее освещались в СМИ и соцсетях

Фото: Максим Платонов

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверок по двум обращениям жителей Татарстана, касающимся неудовлетворительного состояния местных дорог. Об этом сообщает пресс-центр СК РФ.

В селе Ильбухтино годами не могут починить грунтовую дорогу. Во время осадков она размывается и по ней невозможно проехать. Местные жители много раз обращались в разные инстанции, но проблему так и не решили. По этому случаю уже расследуется уголовное дело в татарстанском управлении следкома.

Во втором случае в Азнакаевском районе разбита дорога между селами Чекан, Верхнее Стярле и деревней Константиновкой. Асфальт частично разрушен, появились глубокие ямы и колеи. Ездить по ней опасно — страдают и обычные машины, и школьный автобус. Жители тоже долго добиваются ремонта, но безрезультатно. Сейчас по этому факту идет проверка. Обе ситуации ранее освещались в СМИ и соцсетях.

Наталья Жирнова