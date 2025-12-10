Илон Маск выступил с призывом реформировать Еврокомиссию

По его мнению, нынешняя система управления в ЕС представляет собой «власть бюрократии», а не демократию

Илон Маск заявил о необходимости расформировать Еврокомиссию и заменить ее выборным органом. По его мнению, нынешняя система управления в Евросоюзе представляет собой «власть бюрократии», а не демократию, передает РИА «Новости».

Заявление Маска стало ответом на публикацию пользователя в соцсети X, который резко раскритиковал Еврокомиссию. Автор поста назвал этот орган «раковой опухолью, разъедающей ЕС изнутри». В публикации отмечалось, что в Еврокомиссии работают 32 тыс. служащих, однако их деятельность сводится к разработке законов, которые не находят поддержки у граждан. Пользователь призвал европейцев голосовать за партии, способные оказать давление на Евросоюз и добиться проведения реформ.



Маск поддержал призыв к изменениям. Он заявил, что Еврокомиссия должна быть расформирована, а вместо нее необходимо создать выборный орган. Кроме того, по его мнению, главу Евросоюза следует избирать напрямую. Напомним, что компания Маска SpaceX готовится вернуть себе звание самого дорогого стартапа в мире.

Наталья Жирнова