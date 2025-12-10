Два поселка и две улицы Казани остались без воды из-за аварии

Прорыв водопровода произошел на Габишева

В Казани специалисты «Водоканала» ведут аварийные работы на водопроводе в районе дома по адресу Комиссара Габишева, 11. В связи с ремонтом временно прекращено водоснабжение в нескольких населенных пунктах и на ряде улиц, сообщает пресс-служба компании.

Без воды остались поселки Алтан и Плодопитомник, а также дома по следующим адресам:

улица Комиссара Габишева, 11, 15, 15к1, 17;

улица Сафиуллина, 17, 17а, 21.

Сообщается, что ориентировочный срок завершения ремонтных работ и восстановления водоснабжения — 10 декабря 2025 года в 00:00. Представители «Водоканала» заверили, что приложат все усилия, чтобы закончить работы как можно быстрее. Для обеспечения жителей водой организована подача автоцистерн.

Наталья Жирнова