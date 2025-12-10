Зеленский заявил, что готов менять закон ради выборов

Для реализации этой инициативы глава киевского режима обратился за помощью к США и странам Европы

Владимир Зеленский отреагировал на предложение американского лидера Дональда Трампа о необходимости проведения досрочных выборов на Украине, выразив готовность внести поправки в законодательство, сообщает РИА «Новости». Для реализации этой инициативы глава украинского государства обратился за помощью к США и странам Европы, призвав их содействовать обеспечению необходимых условий безопасности.

Зеленский подтвердил намерение принять меры по изменению норм избирательного права в кратчайшие сроки, уточнив, что реализация предложений займет от 60 до 90 дней.

Ранее Дональд Трамп призвал Украину организовать голосование, утверждая, что нынешняя власть оправдывает отсутствие выборов военным положением. В подтверждение своей позиции он указал на низкий уровень поддержки действующего президента среди населения, оценивая рейтинг Зеленского всего лишь в четыре процента. Напомним, что ранее Украина сократила мирную инициативу с 28 до 20 пунктов.

Наталья Жирнова