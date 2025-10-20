Казань готовится к холодам с дефицитом дворников и зимним фестивалем

Республика запускает новый конкурс с призовым фондом в 40 млн рублей, чтобы создать праздник в каждом дворе

Казанские дворы этой зимой рискуют остаться без дворников: город вступает в сезон с катастрофическим дефицитом работников этой сферы для уборки 15,3 млн квадратных метров придомовых территорий. По данным исполкома, в пик снегопадов количество и без того ограниченного персонала может сократиться еще на четверть. В целом, готовясь к зиме, в Татарстане настраиваются на позитивный лад. Правительство республики анонсировало зимний аналог фестиваля «Күрше» с призовым фондом в 40 млн рублей, призванный создать новогоднее настроение в каждом дворе. Подробнее — в материале «Реального времени».

Казанские дворы этой зимой рискуют остаться неубранными

Казань официально перевела все системы жизнеобеспечения на зимний режим, но остается открытым вопрос кадрового обеспечения жилищно-коммунальной сферы. Столица республики вступает в зиму с катастрофическим дефицитом дворников.

По данным исполкома, крупные управляющие компании (УК), обслуживающие 4 200 многоквартирных домов, располагают штатом из 1 397 дворников. На них возложена задача по уборке придомовых территорий общей площадью 15,3 млн кв. м. При этом нормативная потребность в работниках для выполнения этих задач оценивается почти в 2 200 человек.

— Дефицит дворников составляет 800 работников, — констатировал заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин. — И с началом снегопадов и серьезной работы количество работников еще и сокращается на 20—25% из-за возросшей нагрузки.

В периоды интенсивных снегопадов, когда потребность в уборке максимальна, количество доступных работников может сократиться примерно на четверть. По оценкам исполкома, имеющихся сил и средств достаточно для уборки при стабильных, средних по количеству осадков, однако при больших снегопадах возникнут сложности.

Одной из мер оптимизации работы стало поручение главы исполкома Рустема Гафарова об изменении графика работы дворников.

— Я хочу еще сказать главам районов, чтобы дворники у нас начинали работу не в 8 утра, а намного раньше, для того чтобы люди, выходящие на работу, видели, что уже дорога, хотя бы дорожка почищена, по которой можно было бы уже пройти, — отметил Гафаров.

Дополнительно рассматриваются вопросы взаимодействия с жителями. Были отмечены положительные примеры, «когда некоторые управляющие компании в каждом подъезде оставляли по лопате, чтобы жители могли самостоятельно расчистить машино-место для своей машины». Такие инициативы, по словам Гафарова, должны приветствоваться.



Татарстан запустит зимний фестиваль

Пока город готовит к зиме технику и графики уборки улиц, правительство республики объявило о старте зимнего фестиваля «Күрше», призванного создать праздник в каждом дворе.

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева анонсировала запуск зимней версии фестиваля, который станет основным форматом новогодних мероприятий в преддверии 2026 года. Инициатива призвана продолжить успешную практику летнего сезона, сделав акцент на добрососедстве и единении.

По словам организаторов, на летний «Күрше» поступило 585 заявок, было отобрано 65 победителей, и в итоге состоялось 291 мероприятие. События прошли в 258 дворах и 33 общественных пространствах, собрав в сумме более 80 тыс. посетителей.

Для поддержки и стимулирования дворовых инициатив сформирован значительный призовой фонд.

— Общий для обеспечения максимального охвата и стимулирования общественных инициатив в рамках фестиваля «Күрше» сформирован призовой фонд в размере 40 млн рублей, — сообщила вице-премьер РТ.

Размер грантов для участников варьируется в зависимости от категории заявителя:

до 1 млн рублей — для муниципальных учреждений;

до 900 тыс. рублей — для юридических лиц и НКО;

до 500 тыс. рублей — для самозанятых граждан.

— Каждый может сегодня принять участие в этом фестивале, собраться в своем дворе и своим товариществом собственников жилья или управляющей компанией принять участие в этом фестивале, — подчеркнула она.

Инициатива также нацелена на оживление уже созданной в республике инфраструктуры. Было отмечено, что за последние годы в Татарстане благоустроена 5 851 дворовая территория и более 450 общественных пространств. Фестиваль призван «насытить эти пространства» событиями, объединяющими жителей.

Прием заявок на зимний фестиваль «Күрше» продлится до 28 ноября. Организаторы обещают помощь в оформлении материалов и отмечают, что одно из ключевых условий — проведение минимум трех мероприятий в разные календарные периоды, что позволит поддерживать праздничную атмосферу на протяжении всей зимы.

