В Казани устроили конкурс дворовых событий «Курше фест»

Что посмотреть на улицах Усманова, Блюхера, Восход и Соловецких Юнг?

Вы заходите на территорию, где раньше находился частный сектор. Фото: Артем Дергунов

В Казани во дворах на ул. Блюхера, 9 и Восход, 2, куда редко ступает нога туриста, в рамках конкурса дворовых событий «Курше фест» провели баннерную выставку и экскурсию. Что интересного находится на границе Московского и Кировского районов? Оказывается, в советские годы здесь крутили кино и, вероятно, учились будущие энергетики.

Во дворе — музыка, пушистики и соседи

В конкурсе дворовых событий «Курше фест» мог участвовать любой самозанятый татарстанец, индивидуальный предприниматель, а также управляющая компания, товарищество собственников жилья и так далее. Нужно было лишь предложить провести какое-либо дворовое событие с 12 июля по 30 сентября. Это своеобразное продолжение программы «Наш двор».

Заявки начали принимать в мае, а победителей объявили 1 июля. В качестве пролога провели праздник во дворе на улице Карбышева с именитым хедлайнером — певцом Салаватом Фатхетдиновым. Призовой фонд конкурса составил 20 млн рублей. В Казани победило 10 проектов, например концерт «Казанского трио» Александра Дульнева, «Фест Пушистых» Анны Болышевой, музыкальный квиз Юлии Корчагиной.

Еще один призер — сотрудница музея Салиха Сайдашева Алсу Хафиз с проектом «Сэлам, курше! Привет, сосед!». Она организовала выставку и экскурсию. Выставку — про историю застройки района, начиная от Удельной слободы и до современных многоэтажек, а также про названия улиц — Усманова, Блюхера, Восход, Соловецких Юнг. Баннеры провисят до конца лета.

— Это одно из трех мероприятий в рамках «Курше фест». На своем опыте знаю, что люди мало интересуются тем, что происходит вокруг, не задумываются, чье имя носит улица, на которой они всю жизнь прожили, — говорит Хафиз. — Хочу привлечь внимание соседей к своему месту жительства, двору. Три года назад, когда ремонтировали двор, на общественные обсуждения у нас никто не приходил. Когда приходили, во двор вышли 5—6 человек. Не тешу себя иллюзиями, что переломлю этот тренд, но хоть человек 10 обратят внимание, может, станут бережнее относиться к тому, что есть вокруг.

Кино от ТНВ

Экскурсию проводила Гузелия Гиматдинова, которая родилась в доме на Энергетиков, ходила здесь в детский сад и училась в школе №55. С ней за час участники прошли по маршруту Блюхера — Соловецких Юнг — Энергетиков — Шамиля Усманова — Телецентр. Мы попросили Гузелию рассказать о некоторых достопримечательных местах.

Найди кинобудку. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— На этой фотографии за деревом стоит кирпичное небольшое строение, во дворах домов Энергетиков, 2/3, Шамиля Усманова, 5 и 7, это рядом со студией ТНВ. На экскурсию пришел местный житель Дамир-абый. И рассказал, что в семидесятые годы это небольшое строение было кинобудкой. Из здания, где сейчас находится ТНВ, выносили ленты — и во дворе показывали кино.

Трамвайные пути. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В 2010 году по улице Энергетиков проложили трамвайные пути. Раньше трамвай шел по улице Декабристов. Теперь с Декабристов он сворачивает на Энергетиков и через Кировский район едет по Кировской дамбе в центр города. Это было событием для жителей Московского района, потому что повлияло в том числе на их образ жизни.

Многие местные жители рассказывают, что улица Энергетиков — это звуки дребезжащего трамвая. Во многих домах стали менять окна, чтобы уменьшить уровень шума. А еще это шум рынка. По ночам, когда тихо, можно услышать шум поездов — относительно недалеко находится Северный вокзал. В сквере на фотографии, где проходит трамвай, в свое время было очень много плодоносящих растений. Это привет из прошлого, когда здесь находилась частная застройка.

Улица Соловецких Юнг. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Кто такие Соловецкие юнги?

Часть маршрута пролегает по улице Соловецких Юнг. Это современное название бывшей улицы Удельной. До того как стать частью Казани, это была Удельная стройка. И здесь были улицы Удельные: 1-я, 2-я и так далее. В 1924 году Удельная стройка вместе с Ивановской войдет в Казань и в состав Слободы Восстания.

Улица Соловецких Юнг получила название в честь ребят, которые проходили обучение на Соловецком острове, где в Великую Отечественную войну была создана школа юнг. Многие из выпускников воевали, из них готовили кадры для Военно-морского флота. Набирали в школу ребят, окончивших 6—7-е классы. Это было большим вызовом для подростков. Первый набор вручную, без механизации, без перчаток рыл себе землянки. Представьте — ноябрь, Белое море, суровые климатические условия. И нужно было успеть до зимы.

Там же они учились, проходили военную подготовку. О советских юнгах написал Валентин Пикуль в книге «Мальчики c бантиками». Он и сам обучался в этой школе.

ТНВ. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

История телевидения в республике началась с того, что на заводе «Радиоприбор» стали производить телевизоры «Звезда», и там же проходило первое телевещание. Потом коллектив переехал в здание Национального музея РТ.

В 1959 году в новом здании началось постоянное телевещание в Татарской Автономной Республике. Что собой представлял район, когда возникла телестудия? Соседние дома только появились, вокруг была частная застройка. Сейчас это сложно представить, но тогда это не воспринималось как часть города. А сейчас этот точка притяжения, которая формирует облик улицы Шамиля Усманова.

Улица Энергетиков. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Здание слева, из красного кирпича, по улице Шамиля Усманова было построено для работников Горьковской железной дороги. Впереди — это Энергетиков, 8, общежитие 1968 года для сотрудников «Теплоэнергостроя».

— В этом доме я выросла. Мой папа работал в этой организации, поэтому сначала получил комнату в общежитии, а потом квартиру. Первые годы Энергоуниверситет свои занятия проводил в общежитии «Теплоэнергостроя». Их у нас в районе два. Ведь история Энергетического университета начинается с казанского филиала Московского энергетического университета, у которого не было зданий. Поэтому мне интересно, не здесь ли шло преподавание? Я помню, что в 90-е на восьмом доме была вывеска учебного комбината. Может, кто-то из читателей знает? — задается вопросом Гузелия Гиматдинова.