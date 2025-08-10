В Казани устроили конкурс дворовых событий «Курше фест»
Что посмотреть на улицах Усманова, Блюхера, Восход и Соловецких Юнг?
В Казани во дворах на ул. Блюхера, 9 и Восход, 2, куда редко ступает нога туриста, в рамках конкурса дворовых событий «Курше фест» провели баннерную выставку и экскурсию. Что интересного находится на границе Московского и Кировского районов? Оказывается, в советские годы здесь крутили кино и, вероятно, учились будущие энергетики.
Во дворе — музыка, пушистики и соседи
В конкурсе дворовых событий «Курше фест» мог участвовать любой самозанятый татарстанец, индивидуальный предприниматель, а также управляющая компания, товарищество собственников жилья и так далее. Нужно было лишь предложить провести какое-либо дворовое событие с 12 июля по 30 сентября. Это своеобразное продолжение программы «Наш двор».
Заявки начали принимать в мае, а победителей объявили 1 июля. В качестве пролога провели праздник во дворе на улице Карбышева с именитым хедлайнером — певцом Салаватом Фатхетдиновым. Призовой фонд конкурса составил 20 млн рублей. В Казани победило 10 проектов, например концерт «Казанского трио» Александра Дульнева, «Фест Пушистых» Анны Болышевой, музыкальный квиз Юлии Корчагиной.
Еще один призер — сотрудница музея Салиха Сайдашева Алсу Хафиз с проектом «Сэлам, курше! Привет, сосед!». Она организовала выставку и экскурсию. Выставку — про историю застройки района, начиная от Удельной слободы и до современных многоэтажек, а также про названия улиц — Усманова, Блюхера, Восход, Соловецких Юнг. Баннеры провисят до конца лета.
Кино от ТНВ
Экскурсию проводила Гузелия Гиматдинова, которая родилась в доме на Энергетиков, ходила здесь в детский сад и училась в школе №55. С ней за час участники прошли по маршруту Блюхера — Соловецких Юнг — Энергетиков — Шамиля Усманова — Телецентр. Мы попросили Гузелию рассказать о некоторых достопримечательных местах.
— На этой фотографии за деревом стоит кирпичное небольшое строение, во дворах домов Энергетиков, 2/3, Шамиля Усманова, 5 и 7, это рядом со студией ТНВ. На экскурсию пришел местный житель Дамир-абый. И рассказал, что в семидесятые годы это небольшое строение было кинобудкой. Из здания, где сейчас находится ТНВ, выносили ленты — и во дворе показывали кино.
В 2010 году по улице Энергетиков проложили трамвайные пути. Раньше трамвай шел по улице Декабристов. Теперь с Декабристов он сворачивает на Энергетиков и через Кировский район едет по Кировской дамбе в центр города. Это было событием для жителей Московского района, потому что повлияло в том числе на их образ жизни.
Многие местные жители рассказывают, что улица Энергетиков — это звуки дребезжащего трамвая. Во многих домах стали менять окна, чтобы уменьшить уровень шума. А еще это шум рынка. По ночам, когда тихо, можно услышать шум поездов — относительно недалеко находится Северный вокзал. В сквере на фотографии, где проходит трамвай, в свое время было очень много плодоносящих растений. Это привет из прошлого, когда здесь находилась частная застройка.
Кто такие Соловецкие юнги?
Часть маршрута пролегает по улице Соловецких Юнг. Это современное название бывшей улицы Удельной. До того как стать частью Казани, это была Удельная стройка. И здесь были улицы Удельные: 1-я, 2-я и так далее. В 1924 году Удельная стройка вместе с Ивановской войдет в Казань и в состав Слободы Восстания.
Улица Соловецких Юнг получила название в честь ребят, которые проходили обучение на Соловецком острове, где в Великую Отечественную войну была создана школа юнг. Многие из выпускников воевали, из них готовили кадры для Военно-морского флота. Набирали в школу ребят, окончивших 6—7-е классы. Это было большим вызовом для подростков. Первый набор вручную, без механизации, без перчаток рыл себе землянки. Представьте — ноябрь, Белое море, суровые климатические условия. И нужно было успеть до зимы.
Там же они учились, проходили военную подготовку. О советских юнгах написал Валентин Пикуль в книге «Мальчики c бантиками». Он и сам обучался в этой школе.
История телевидения в республике началась с того, что на заводе «Радиоприбор» стали производить телевизоры «Звезда», и там же проходило первое телевещание. Потом коллектив переехал в здание Национального музея РТ.
В 1959 году в новом здании началось постоянное телевещание в Татарской Автономной Республике. Что собой представлял район, когда возникла телестудия? Соседние дома только появились, вокруг была частная застройка. Сейчас это сложно представить, но тогда это не воспринималось как часть города. А сейчас этот точка притяжения, которая формирует облик улицы Шамиля Усманова.
Здание слева, из красного кирпича, по улице Шамиля Усманова было построено для работников Горьковской железной дороги. Впереди — это Энергетиков, 8, общежитие 1968 года для сотрудников «Теплоэнергостроя».
— В этом доме я выросла. Мой папа работал в этой организации, поэтому сначала получил комнату в общежитии, а потом квартиру. Первые годы Энергоуниверситет свои занятия проводил в общежитии «Теплоэнергостроя». Их у нас в районе два. Ведь история Энергетического университета начинается с казанского филиала Московского энергетического университета, у которого не было зданий. Поэтому мне интересно, не здесь ли шло преподавание? Я помню, что в 90-е на восьмом доме была вывеска учебного комбината. Может, кто-то из читателей знает? — задается вопросом Гузелия Гиматдинова.
