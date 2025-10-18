Новый козырь Гатиятулина, воля к победе и конец выездной серии: как «Ак Барс» одолел «Барыс»

Казанцы не проигрывают в чемпионате уже семь игр подряд

«Ак Барс» закончил выездную серию без поражений. Команда Анвара Гатиятулина одержала свою седьмую победу подряд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). На этот раз был бит по буллитам в Астане «Барыс» со счетом 3:2. Подробности — в материале «Реального времени».

Состав после победы не меняют



В четверг после победы над «Сибирью» Анвар Гатиятулин заявил, что главной задачей «Ак Барса» в выездной серии является обретение стабильности. Спустя два дня его команду ждал непростой выезд в Астану, где местный «Барыс» только-только разгромил омский «Авангард» со счетом 6:2. Игра была заключительной для казанцев в четырехматчевом гостевом турне, по итогам которой предстояло сделать промежуточные итоги работы.

«Барыс» исторически считается удобным соперником для «барсов». Казанцы выиграли последние 11 очных поединков, а всего за историю КХЛ проиграли астанинцам лишь десять раз в 57 матчах. Несмотря на статистику и место команды Михаила Кравеца в таблице Востока, игра ожидалась тяжелой. Во-первых, соперник находится на подъеме после победы над одним из фаворитов конференции. Во-вторых, для «Ак Барса» этот матч был четвертым подряд в непростой выездной серии.

Гатиятулин не стал рисковать и выставил практически тот же состав, что побеждал в Уфе и Новосибирске. Единственное отличие — место в воротах занял Тимур Билялов, заменивший Михаила Бердина. В остальном на льду появились те же сочетания. Даже немного жаль молодых Игоря Бардина и Степана Терехова, впустую (без игровой практики) слетавших с основным составом на выезд.

Меньшинство — козырь Гатиятулина

Начало встречи выдалось на удивление сонным, обе команды долго приглядывались друг к другу. Первый бросок в матче был сделан только на пятой минуте, когда Савицкий вывалился на рандеву с Биляловым. Голкипер казанцев вышел победителем, предотвратив выход один в ноль. В ответ бросал Брэндон Байро, которого «обезвредил» Андрей Шутов.

Игра раскрылась ближе к середине периода. Вначале Степан Фальковский заблокировал бросок Тайса Томпсона, хотя тот уже был готов начать празднование гола. А затем отличился «Ак Барс». Александр Барабанов выехал за ворота, отпасовал на пятачок, откуда Григорий Денисенко переправил шайбу в ворота — 1:0. Для новичка «барсов» гол стал уже шестым в чемпионате, и он сравнялся с Дмитрием Яшкиным в снайперской гонке.

Через пять минут гости отправились отбывать двухминутное удаление. «Ак Барс» в обороне отсиживаться не собирался. Михаил Фисенко получил передачу от Миллера, бросил и попал в штангу, но первым успел на добивание и сделал счет 2:0. Эта шайба стала четвертой для казанцев, забитой в меньшинстве. По этому показателю команда Гатиятулина занимает единоличное первое место в лиге. Но радость была недолгая. Тут же в красивом проходе забил Логвин: Всеволод получил передачу, понабивал шайбу, обыграл защитников и вратаря, а затем протолкнул в ворота — 2:1.

Все решилось в серии буллитов

Второй период стартовал с гола Кирилла Семенова, но судьи отменили взятие ворот. Момент вызвал большие сомнения из-за плохого видеоповтора, однако вопросов к решению судейского корпуса быть не должно. Как оказалось, Владимир Алистров вбежал в зону соперника чуть быстрее своих партнеров, поэтому арбитры зафиксировали офсайд.

После этого силы покинули «Ак Барс», что после матча признали в штабе Гатиятулина. Хозяева потихоньку прибрали инициативу себе и действовали с небольшим преимуществом. Помогли астанинцам и два удаления в составе «барсов». Впрочем, реализовать свои попытки хоккеисты «Барыса» не смогли, хотя были близки к голу. Самым запоминающимся эпизодом стало попадание в перекладину нападающего казахстанцев Майкла Веккьоне. Интересно, что американский форвард огорчал команду Гатиятулина в обоих предыдущих очных поединках, забив по разу в Астане и Казани.

В концовке уже активнее действовал «Ак Барс». В том числе в большинстве, когда мог переправить шайбу в ворота соперника, но сыграл не лучшим образом. В третьем периоде «Барыс» выгрыз себе гол: навалились на ворота Билялова — и Кирилл Панюков с добивания сравнял счет — 2:2.

После этого соперники сбавили обороты. Казанцы откровенно подсели физически, а хозяева льда не форсировали ход матча по своим соображениям. После 11 подряд поражений в очных поединках даже один балл в соперничестве с «Ак Барсом» для «Барыса» выглядел некоторым прорывом. Поэтому неудивительно, что дело растянулось вначале до овертайма, а потом и до серии послематчевых бросков. Решающим стал буллит Барабанова, который оказался единственным, кто сумел пробить вратаря. Астанинцам не помогла даже смена голкипера, Адам Шил отразил только два из трех бросков «Ак Барса».

Серию продлили, следующий — чемпион Кубка Гагарина

Гатиятулин после победы в Астане выглядел довольным. Понять тренера можно: команда набрала максимум очков на выезде. «Ак Барс» продлил свою победную серию до семи матчей подряд в чемпионате.

И не сказать, что соперники у казанцев были легкими. Тот же «Авангард» не справился с «Барысом» (2:6), а «Трактор» едва не потерял очки с «Салаватом Юлаевым» (2:1). А самое важное, «Ак Барс» удержал победу не в лучшем своем состоянии, игроки выгрызли эти два очка на морально-волевых качествах.

— Одной из задач на этот выезд было провести все матчи ровно, без перепадов. Три с половиной игры мы успешно выполняли эту задачу, но сегодня к середине игры начала сказываться усталость. Но и этот отрезок ценен тем, что мы смогли достать из себя волевые качества. Даже притом что соперник сравнял счет, мы смогли прибавить, достаточно моментов создали и в третьем периоде, и в овертайме, в итоге одержали победу, — сказал Гатиятулин.

«Барыс» — «Ак Барс» — 2:3 (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы:

0:1 — Денисенко (Барабанов, Хмелевский, 08:55);

0:2 — Фисенко (Миллер, Билялов, 15:50, 4х5);

1:2 — Логвин (Алистров, 16:25);

2:2 — Панюков (Омирбеков, Логвин, 43:33);

2:3 — Барабанов (решающий буллит).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 22 октября в Казани с ярославским «Локомотивом» в 19:00 по московскому времени. Битва с действующим чемпионом КХЛ станет большой проверкой для команды Гатиятулина. С первым же поражением разговоры о судьбе тренера поднимутся снова. Избежать их будет невозможно вплоть до дедлайна.