Дождливая Сахара, похожий на Землю Марс, Нобелевская премия по экономике

Интересные новости науки за неделю с 13 по 18 октября

Фото: Реальное время

Сахара станет дождливее, и это плохо

Климатологи прогнозируют, что пустыня Сахара во второй половине XXI века станет куда более влажным местом, чем сейчас. Количество дождей в ней вырастет на ¾. Хорошо ли это? Сомнительно.

Напомним, сейчас среднестатистически дождь льется над Сахарой примерно пять раз в год. Это быстрые, сильные ливни. Все остальное время дождевые тучи не успевают сформироваться: нисходящие потоки воздуха, господствующие над пустыней, слишком быстро нагреваются и создают своеобразную пробку, запечатывающую небо над пустыней. Однако глобальное потепление заставляет эту пробку приподниматься. Разница температур между сушей и океаном растет, ветер усиливается.

Сейчас среднестатистически дождь льется над Сахарой примерно пять раз в год. Это быстрые, сильные ливни. Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Климатологи из Университета Иллинойса предположили, к чему это приведет. Их модели показывают, что Сахара станет дождливее на 75%, чем в конце XX — начале XXI века. И это, вопреки нашим предположениям, совсем не так хорошо. Растительность будет оживать лишь на время дождей, зато участятся наводнения, которые не только будут разрушать человеческую инфраструктуру, но и усилят эрозию почвы.

Кроме того, снизится воздушный перенос пыли из пустыни в воздушные массы над океаном. А этот «сухой шлейф» выполняет для Атлантики полезные функции. Во-первых, он подавляет развитие тропических ураганов, а во-вторых, предотвращает перегрев поверхностных вод, потому что пыль в воздухе мешает прохождению солнечных лучей.

Ученые придумали, как восстанавливать хрящевую ткань без рубцов

Шрамы бывают не только на коже. После восстановления хрящевой ткани, как правило, тоже формируется не новая полноценная ткань, а рубец. Главная его проблема — даже не эстетика, а то, что зарубцевавшаяся хрящевая ткань плохо выполняет свои функции. Как сделать, чтобы ткани регенерировали по-настоящему (как хвост у ящерицы), ученые пытаются понять уже не первый десяток лет.

В Сеченовском университете медики провели эксперименты на эластичной ушной раковине кролика (это редкий пример у млекопитающих, когда хрящ может восстанавливаться без рубца). В зону повреждения хряща ввели лактоферрин — белок, который есть в молоке и слезной жидкости.

Оказалось, что лактоферрин делал регенерацию не только быстрее, но и более полной: он стимулировал клетки вырабатывать коллаген и другие компоненты абсолютно здорового хряща. К 90-му дню повреждение хряща было заполнено полноценной хрящевой тканью, практически неотличимой от здоровой. А значит, процесс заживления хряща все-таки можно «перепрограммировать» с рубцевания на полноценную регенерацию.

Кроличье ухо — один из немногих примеров у млекопитающих, когда хрящ может регенерировать в нормальную ткань, а не в рубец. Как хвост у ящерицы. Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Теперь сеченовцы думают проверить, насколько хорош лактоферрин в применении к стимулированию регенерации костной ткани и, возможно, нервной. В частности, его планируют использовать при биопечати тканеинженерных конструкций. Белок биосовместим и дешев. Если удастся показать клиническую эффективность, он может сделать тело человека гораздо менее уязвимым, чем сейчас.

Нобелевскую премию по экономике присудили за объяснение того, как инновации двигают рост экономики

Нобелевская премия по экономике присуждена историку экономики Джоэлу Мокиру и экономистам Филиппу Агиону и Питеру Ховитту с формулировкой «за объяснение экономического роста, инициированного инновациями». Лауреаты в своих работах объяснили, как и почему инновации служат импульсом для дальнейшего прогресса и что может им помешать.

Джоэл Мокир из Университета Иллинойса (США) получает половину премии «за определение предпосылок устойчивого роста посредством технологического прогресса». Почему устойчивый рост стал новой нормой, ученый объяснил на основе изучения исторических источников. Из его работ следует важность научного подхода к инновациям и открытости общества к новым идеям.

Чтобы экономика росла, надо, чтобы мир был готов к изменениям. Кроме того, в его работах продемонстрировано: для того чтобы инновации действительно сработали, нужно не только их техническое воплощение, но и объяснение их действия с точки зрения науки. Сочетание всех факторов вместе и привело к тому, что за последние двести лет человеческое общество проделало фантастический по скорости прогресс, выбравшись из вечного голода и мрака.



Вторую половину поделят Филипп Агион (Коллеж де Франс и Лондонская школа экономики и политических наук) и Питер Ховитт (Университет Брауна, США) «за теорию устойчивого роста посредством созидательного разрушения. Двое этих экономистов продемонстрировали, как новые технологии будут способствовать устойчивому росту. Еще в 1992 году они построили математическую модель так называемого созидательного (или креативного) разрушения: когда на рынок выходит более совершенный продукт, компании, продающие устаревшие аналоги, терпят убытки. Получается, что, с одной стороны, инновация созидает что-то новое, а с другой — несет разрушение старым моделям и технологиям. Конфликты, возникающие при этом, лауреаты предлагают решать конструктивно, иначе инновации будут блокироваться через лобби «консерваторов».

Нобелевская премия по экономике присуждена историку экономики Джоэлу Мокиру и экономистам Филиппу Агиону и Питеру Ховитту с формулировкой «за объяснение экономического роста, инициированного инновациями». взято с сайта nobelprize.org

Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля учреждена Банком Швеции и присуждается Шведской королевской академией наук. В отличие от остальных премий, она не является наследием Альфреда Нобеля. Впервые ее вручили в 1969 году, с тех пор она присуждалась уже 56 раз.

В США разработали амбулаторный тест на болезнь Альцгеймера

В США зарегистрирован тест на болезнь Альцгеймера, основанный на анализе крови пациента. Это уже вторая тест-система, которая прошла сквозь сито Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Отличие ее от предыдущей заключается в том, что ее можно применять в амбулаторных условиях.

Тест измеряет уровень специфичного тау-белка в плазме крови и динамику его изменений в результате развития болезни Альцгеймера. Белок изменяется, переходя в фосфорилированную форму — а значит, чем больше его будет обнаружено в измененной форме, тем дальше зашла болезнь.

В пресс-релизе компании-производителя говорится, что клиническое исследование с участием 312 добровольцев показало, что тест позволил в 97,9% случаев исключить диагноз. То есть тест направлен не столько на то, чтобы выявить болезнь Альцгеймера, сколько на то, чтобы ее исключить у людей с когнитивными нарушениями. Это позволит избежать недодиагностированности пациентов и правильно дифференцировать различные когнитивные нарушения.

В США зарегистрирован тест на болезнь Альцгеймера, основанный на анализе крови пациента. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Раньше единственным способом стопроцентного обнаружения биомаркеров Альцгеймера была люмбальная пункция — взятие образца спинномозговой жидкости.

В России подобных тестов пока не зарегистрировано.

Как нам обустроить Марс

На этой неделе в медиаполе обсуждались сразу несколько новостей, связанных с колонизацией Марса. Во-первых, Илон Маск подсчитал, сколько человек потребуется для того, чтобы заложить полноценную, жизнеспособную колонию на Красной планете, которая сможет существовать, даже если прекратятся поставки с Земли. У него получилось, что 100 тысяч человек. Где он собрался взять столько добровольцев, а главное — как их всех подготовить и транспортировать на Марс, пока не сообщается.

Во-вторых, индийские астробиологи поместили обычные пекарские дрожжи в условия, имитирующие две марсианские особенности: высокое содержание солей хлорной кислоты в грунте и постоянное воздействие ударных волн (на Марс постоянно падают метеориты, потому что атмосфера планеты слишком разреженная и их не задерживает). Обнаружилось, что грибки в этих условиях выживают, задействовав особый клеточный механизм самозащиты. Рост грибков сильно замедлился, но они выжили! Значит, дрожжи смогут стать верным помощником человека на марсианской базе.

В-третьих, предложена новая версия того, как терраформировать Красную планету, приблизить ее по условиям к Земле так, чтобы можно было ходить и дышать без скафандра. Новый план появился у исследователей во время семинара «Мастерская «Зеленый Марс» в Панаме, который провела исследовательская компания Pioneer Labs.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

План содержит три этапа. Первый — оборудовать герметично закрытые обитаемые базы. Второй — создать пригодную для жизни среду внутри этих пространств. Третий — терраформирование планеты, при котором воздух будет достаточно плотным и содержать достаточно кислорода для дыхания (пока атмосфера Марса на 95% состоит из углекислого газа).

Растапливать марсианские шапки, по мнению ученых, будет бессмысленно — много давления атмосфере это не добавит. Вместо этого довести концентрацию кислорода до нужного уровня предложено фотосинтезом — заселить марсианские ландшафты растениями и бактериями. Звучит дико, но если вдуматься, то главное, что нужно для фотосинтеза, — углекислый газ и вода. И то и другое на Марсе есть (правда, этого может не хватить).

Если все пойдет, как задумано, под куполами на базе воздух, пригодный для дыхания, можно «нагенерировать» за пару-тройку лет. А вот для полного терраформирования Марса по этому сценарию потребуются тысячи лет.

Так что, похоже, пока продолжаем мечтать.

