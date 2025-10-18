Бизнес-обзор: бывший топ-менеджер «Интехбанка» ушел в коллекторы, ОЭЗ «Иннополис» банкротит ПСО «Казань»

В Казани создали Международный центр поддержки и развития конного спорта и проведения зрелищно-развлекательных мероприятий «Казанский ипподром»

Фото: Реальное время

За прошедшую неделю бывший финансовый директор погоревшего ПАО «Интехбанк» Альмир Хазиев стал совладельцем ООО «Профессиональная коллекторская организация «Редут». Особая экономическая зона «Иннополис» сообщила о намерении подать на банкротство ПСО «Казань» Равиля Зиганшина из-за долга в 2,2 млрд рублей. А сеть клиник «Скандинавия» возглавил выходец Высшей коммерческой школы Парижа. Подробнее об этих и других новостях экономики и бизнеса — в очередном обзоре «Реального времени».

Бывший топ-менеджер «Интехбанка» ушел в коллекторский бизнес

Экс финансовый директор погоревшего ПАО «Интехбанк» решил заняться коллекторской деятельность. Альмир Хазиев стал совладельцем ООО «Профессиональная коллекторская организация «Редут». Доля небольшая, всего 0,0095%. Основной пакет акций — 99,99% — находится у Алины Садыковой.

Альмир Хазиев занимал должность финдиректора «Интехбанка» с 1995 года до краха организации в 2017 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», с тех пор никакие должности не занимал. В сентябре 2021 года шесть бывших топ-менеджеров ПАО «Интехбанк», включая Хазиева и экс-главу ПАО «Татфондбанк» Роберта Мусина, привлекли к субсидиарной ответственности на 25 млрд рублей. Вместе с тем производство приостановлено до окончания расчетов с кредиторами.

Профессиональная коллекторская организация «Редут» имеет неплохие финансовые результаты: за 2024 год доходы составили 1,4 млрд рублей, выручка — 666,2 млн рублей, чистая выручка — 108,6 млн рублей. К слову, компания с таким же названием фигурирует в деле Роберта Мусина.

ОЭЗ «Иннополис» хочет обанкротить ПСО «Казань»

Особая экономическая зона «Иннополис» собирается подать на банкротство одного из крупнейших застройщиков Татарстана, который возводил в том числе космодром «Восточный», — ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. Причина: долги компании перед ОЭЗ, подверженные Арбитражным судом Татарстана и Одиннадцатым арбитражным апелляционным судом.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Всего «Иннополис» выиграл 11 судов, все в 2021 году. В большинстве случаев ОЭЗ требовала вернуть неотработанный аванс, который давала за строительство объектов. Причем часть требований была снижена. Выделяются иски из-за недостройки второго технопарка (1,1 млрд рублей) и некачественно построенных очистных сооружений (490,7 млн). Суммарно, как посчитало «Реальное время», ПСО «Казань» должно «Иннополису» 2,2 млрд рублей.

Это уже не первая попытка обанкротить компанию Зиганшина. Во всех случаях, а их больше, ПСО шло с истцами на мировую.

В Татарстане создали Международный центр поддержки и развития конного спорта

Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций (РАЦИН) создал АНО «Международный центр поддержки и развития конного спорта и проведения зрелищно-развлекательных мероприятий «Казанский ипподром». Его «прописали» рядом с Казанским ипподромом — в здании, где находятся Федерация коневодства Татарстана и Федерация конного спорта республики.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Центр поддержки и развития конного спорта возглавил Гияз Идиятуллин, недавно назначенный директор Казанского ипподрома. В конце сентября он сменил Владимира Жуковского. Ранее Идиятуллин был куратором по развитию конного спорта «Татнефти».

В прошлом году доходы Казанского ипподрома составили 132,6 млн рублей, выручка — 86,2 млн рублей, прибыль — 19,1 млн рублей (после убытка в 2,5 млн рублей в 2023-м). Последний показатель является самым крупным за последние пять лет.

Управляющая казанской сетью «Шоколадница» покинула пост спустя 16 лет

На этой неделе сменился управляющий сети «Шоколадница» в Казани. По данным «СПАРК-Интерфакс», Альбина Сафина, которая занимала пост управляющей 16 с лишним лет, уступила место Дмитрию Емсенко. Интересный факт — он является однофамильцем (или родственником) владелице сети Анне Емсенко.

ООО «Шоколадница-Казань» было зарегистрировано в ноябре 2008 года. Сеть работает по франшизе — всего «Шоколадница» представлена в 19 городах России. Сейчас в Казани насчитывается четыре кофейни. В прошлом их совокупная выручка составила 276,2 млн рублей, прибыль — 10,1 млн рублей. Интересно, что компания в 2020—2021 годы на фоне пандемии коронавируса показывала убыток, но уже с 2022-го смогла выйти в плюс

Сеть клиник «Скандинавия» возглавил выходец Высшей коммерческой школы Парижа

Еще одна громкая смена руководителя произошла в АО «АВА-Казань» (сеть клиник «Скандинавия»). С 10 октября новым руководителем стал Андрей Хоперский. Он уже возглавлял ряд клиник, в том числе в Москве и Красноярском крае. Образование получал в Московском государственном университете экономики статистики и информатики (налоги и налогообложение) и Высшей коммерческой школе Парижа (цифровая трансформация).

До него с июля 2023 года компанию возглавлял экс-глава казанского горздрава, бывший главврач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ильнур Халфиев, который также является управляющим казанской фармкомпании «Таир Медикал».

Первым же гендиректором сети клиник с момента ее основания была главный внештатный репродуктолог Минздрава РТ Фирая Сабирова. Сейчас она остается замгендиректора.

Многопрофильный медицинский центр «Ава-Казань» создавали как проект государственно-частного партнерства между петербургской компанией «АВА-Петер», Минздравом РТ и администрацией Казани. Фактически это был первый в республике коммерческий родильный дом, который специализировался на проблемах бесплодия и был главным конкурентом «Клиники Нуриевых». В 2017 году интерес к покупке компании проявил владелец «Северстали» Алексей Мордашов, а год спустя медицинский центр пережил ребрендинг, взяв новое название «Скандинавия».

