Сян Бо: «Сегодня ускоренными темпами происходят глубокие изменения, невиданные за столетия»

Генконсул Китая в Казани в авторской колонке специально для «Реального времени» рассуждает об инициативе председателя КНР Си Цзиньпина

Генконсул Китая в Казани, господин Сян Бо, в авторской колонке специально для «Реального времени» рассуждает об Инициативе глобального управления на саммите «ШОС+», представленной председателем КНР Си Цзиньпином, который предложил реформировать международную систему для создания более справедливого миропорядка при поддержке президента России Владимира Путина.

«Глобальное управление, основанное на принципах многополярности, подвергается серьезным испытаниям»

В начале сентября этого года председатель КНР Си Цзиньпин на Тяньцзиньском саммите «ШОС+» торжественно выдвинул инициативу глобального управления, выразив готовность работать со всеми странами для содействия построению более справедливой и разумной системы глобального управления и совместно двигаться к созданию сообщества единой судьбы человечества. Президент РФ Владимир Путин незамедлительно выразил поддержку, отметив, что Инициатива глобального управления была предложена своевременно.

80 лет назад Великая Победа в Мировой антифашистской войне способствовала формированию международной системы с ООН в качестве ядра, международного порядка, основанного на нормах международного права, и основных принципов международных отношений, базирующихся на целях и принципах Устава ООН. Эти концепции и практики глобального управления внесли исторический вклад в поддержание мира и развития во всем мире.

Сегодня, спустя 80 лет, ускоренными темпами происходят глубокие изменения, невиданные за столетия, и мир вступает в новый период потрясений и перемен. Наблюдается рост антиглобализационных настроений, распространение односторонних подходов, возрождение закона джунглей. Глобальное управление, основанное на принципах многополярности, подвергается серьезным испытаниям, эффективность многосторонних механизмов, таких как ООН, ослабевает. Происходит коллективный подъем Глобального Юга, призывы к миру, развитию, сотрудничеству и равному голосу становятся все громче. Несоответствие и неадекватность системы глобального управления становятся все более очевидными.

«Все страны имеют равные права на участие в международных делах»

На этом фоне вопрос о том, какую систему глобального управления строить, как ее реформировать и совершенствовать, становится все более важным вопросом, вызывающим все большую озабоченность у международного сообщества. Председатель КНР Си Цзиньпин торжественно выдвинул Инициативу глобального управления, чтобы представить китайскую мудрость и предложить китайские решения для укрепления и совершенствования глобального управления.

Ключевые принципы Инициативы глобального управления, а именно: придерживаться суверенного равенства, соблюдать верховенство международного права, практиковать мультилатерализм, отстаивать человекоцентричный подход и ориентироваться на действия. Эти пять принципов разъясняют принципы, методы и пути, которым необходимо следовать при реформировании и совершенствовании глобального управления.

Суверенное равенство является главной предпосылкой глобального управления. Все страны, независимо от их размера, силы, богатства или бедности, имеют равные права на участие в международных делах. Ситуация неравенства, при которой отдельные страны монополизируют глобальное управление, не должна продолжаться.

Верховенство международного права является фундаментальной гарантией глобального управления. Международное право и международные правила являются общим эталоном, который должен совместно разрабатываться, поддерживаться и исполняться всеми странами, без каких-либо исключений.

Мультилатерализм является основным путем для глобального управления. Глобальное управление — это дело каждого, оно касается непосредственных интересов каждой страны и должно основываться на координации и сотрудничестве, а не на односторонних актах запугивания.

Человекоцентричный подход — это ценностная ориентация глобального управления. В конечном счете глобальное управление заключается в воплощении в реальность стремлений народов всех стран к лучшей жизни и в совместном строительстве мира, в котором каждый может наслаждаться благополучием и процветанием.

«Китайская сторона готова совместно с Россией объединить усилия в поиске путей реформирования и совершенствования глобального управления»

Ориентация на действия является важным принципом глобального управления. Жизнеспособность глобального управления исходит из практики, его суть заключается в действиях, а его успех зависит от результатов. Необходимо, исходя из текущих и долгосрочных задач, решать насущные проблемы, волнующие все страны, и особенно развивающиеся.

Необходимо подчеркнуть, что реформирование и совершенствование глобального управления не означает полный отказ от существующего международного порядка или создание чего-то совершенно нового вне существующей международной системы. Речь идет о повышении исполнительной способности и эффективности существующих международных систем и механизмов, чтобы они могли более своевременно и эффективно реагировать на различные глобальные вызовы.

Инициатива глобального управления — это еще одна важная инициатива, предложенная Китаем после Инициативы глобального развития, Инициативы глобальной безопастности и Инициативы глобальной цивилизации. Четыре глобальных инициативы имеют разные акценты, взаимодополняют друг друга. Они вносят больше позитивной энергии в мир, переплетенный с переменами и беспорядками, с четырех измерений: развитие, безопасность, цивилизация и управление.

Китай и Россия являются странами-учредителями и постоянными членами Совета Безопасности ООН. Позиции стран по основным вопросам, таким как защита послевоенного международного порядка, содействие многополярности мира и демократизации международных отношений, совпадают или близки. Китайская сторона готова совместно с Россией объединить усилия в поиске путей реформирования и совершенствования глобального управления, способствовать реализации Инициативы глобального управления, и внести китайско-российский вклад в построение более справедливого и разумного международного порядка и сообщества единой судьбы человечества.