Исследователь — в Тихом океане, штаб — в Татарстане: как Конюхов собирается в экспедицию к «мусорному острову»

Россиян пригласили на виртуальную прогулку по уникальному судну

Фото: Динар Фатыхов

Еще в июле известный путешественник Федор Конюхов рассказал, что в свои 73 года планирует в одиночку совершить международную экологическую экспедицию, чтобы изучить крупнейшее в мире скопление морского мусора — Большое тихоокеанское мусорное пятно. Компания в Эмиратах уже строит судно для этого. Сегодня, в рамках телемоста Казань — Дубай, зрителей пригласили в виртуальное путешествие по необычному плоту. Подробнее — в материале «Реального времени».

Спасти Мировой океан и реки Дальнего Востока

Конструкция плота уже собрана, рассказал во время телемоста руководитель экспедиционного штаба Федора Конюхова — сын путешественника Оскар Конюхов.

— Рубка выполнена из морского алюминия. Федор Филиппович сказал, что в ней можно и 100 дней находиться в океане. Уверены, что плот будет мореходным. Расчетная скорость передвижения по поверхности океана составляет пять—семь узлов, — сообщил он.

По словам Оскара Конюхова, речь идет о научно-исследовательском судне с активной экологической повесткой. Так что на борту будут находиться больше 10 различных инструментов по мониторингу Мирового океана. Это необходимо, чтобы отследить уровень содержания микропластика, движение воздушных потоков, изменение течений в связи с нагреванием морей и т. д.

Во время экспедиции планируется исследовать воды Тихого, Атлантического и Индийского океанов, напомнил спикер. Собранные данные будут исследовать ученые. Штаб экологического проекта развернут в Татарстане.

— Никто в мире не создавал такое судно. Я очень долго мечтал об этом, — поделился Федор Конюхов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он подчеркнул, что в будущем хочет изучить загрязнение микропластиком не только этих трех океанов, но морей и рек России, особенно — Дальнего Востока.



Маршрут — Чили, «мусорный остров», Австралия

Судно, на котором Федору Конюхову предстоит провести в одиночку более 100 дней, оснастят аж пятью парусами. Они будут крепиться к специальной мечте в виде буквы А. На плоту предусмотрены емкости для сбора дождевой воды, место для готовки еды и сна, санузел и душ. Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы оснастить плот электродвигателем.

Судно изготовлено по мировым стандартам, подчеркнули на пресс-конференции. Для экспедиции его необходимо официально зарегистрировать, ведь плот будет пересекать океаны, находиться на торговых маршрутах, заходить в порты — например, в Кейптауне. «Если он не будет зарегистрирован, никто его не примет», — констатировал Федор Конюхов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Почему судно решили строить именно в Дубае? Причин несколько, в том числе возможность проводить ходовые испытание в теплой морской воде. «Я сам хотел [строить] в России. Но там цену поставили в два раза больше. И здесь обещали за полгода построить. В России сказали: «Три года», — посетовал Федор Конюхов.



В путь он отправится в 2026 году из Чили. Ожидается, что месяц он будет добираться до «мусорного острова», три месяца — исследовать его. Еще месяц займет путь до Австралии, где и завершится путешествие.

В Татарстане за чистотой воды следит «Фламинго»

Татарстан всерьез озабочен проблемой загрязнения воды микропластиком, заверила замминистра экологии и природных ресурсов республики Ольга Манидичева. В регионе действует научно-исследовательское судно «Фламинго».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

За три года на нем провели восемь экспедиций. Всего судно выполнило порядка 4 млн измерений по восьми показателям, которые проанализировали специалисты. И, как говорит заммнистра, фиксируется снижение загрязнения водной среды.



— В планах на будущее ввести в эксплуатацию новый автоматический природоохранный комплекс «Акваториум». Это та плавучая лаборатория, которая в автоматическом режиме будет позволять анализировать и получать данные о загрязнении. Планируем, что в том числе будем исследовать и микропластик на наших водных объектах, — рассказала Ольга Манидичева.