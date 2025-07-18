Федор Конюхов отправляется в экологическую экспедицию по трем океанам

73-летний российский путешественник намерен изучить крупнейшее скопление морского мусора

Фото: Динар Фатыхов

Российский путешественник Федор Конюхов в свои 73 года планирует в одиночку совершить международную экологическую экспедицию. Его цель — изучить крупнейшее в мире скопление морского мусора — Большое тихоокеанское мусорное пятно. Взятые им пробы отправятся прямиком к ученым Татарстана, которые уже сейчас проводят исследования, чтобы решить проблему загрязнения Мирового океана частицами микропластика. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

«Мы должны думать, что оставим потомству»

В 2026 году стартует масштабная экологическая экспедиция — совместный проект известного российского путешественника Федора Конюхова и компании «Миррико». Пресс-конференция, посвященная проекту, состоялась сегодня в Казани.

Плавание включает в себя переход через Тихий, Индийский и Атлантический океаны. Маршрут первого этапа экспедиции пройдет от побережья Южной Америки до Австралии.

В одиночном путешествии Конюхов на специально созданном парусном плоту планирует за 160 дней преодолеть маршрут до Австралии. Цель — исследовать крупнейшее в мире скопление морского мусора — так называемое Большое тихоокеанское мусорное пятно. Плот пройдет до него 15 тыс. морских миль.



Для экспедиции сейчас разрабатывается специальное судно. Оно оснащено системами управления, навигацией и спутниковой связью. Работает система автопилотов, а АИС позволяет отслеживать окружающие суда и избегать столкновений. Паруса легко и автоматически управляются одним человеком.

— Я совершаю и кругосветные путешествия, и первое, что меня зацепило, из-за чего я согласился на этот проект, — это то, как быстро меняется мир. Если 10 лет назад я видел в океане красивых рыбок, то сейчас это уже совершенно другие рыбки — они мутанты. <...> Мы решили поддержать этот проект, — поделился историей основатель и генеральный директор ГК «Миррико» Игорь Малыхин.

Игорь Малыхин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Идея экспедиции принадлежит самому Конюхову. Путешественник обойдет Большое тихоокеанское мусорное пятно по периметру и зафиксирует координаты при помощи спутниковых маяков. Он также будет вести видеодневник, отбирать пробы воды и регистрировать температуру океанических слоев. Собранные данные передаст в биотехнологический кластер Татарстана для разработки инновационных решений по очистке водоемов от микропластика.

— Мы должны думать о том, что оставим потомству. У меня уже есть правнук, я прадедушка. Я вот уйду из этого мира, а мои правнуки будут говорить: «Ничего себе, мой прадед болтался по миру всю жизнь, а ничего не сделал, оставил нам такую экологию», — объяснил мотивы своего решения сам путешественник.

«Земной шар принадлежит не только нам»

Большое тихоокеанское мусорное пятно располагается в северной части Тихого океана. Точный размер области неизвестен. Приблизительные оценки площади варьируются от 700 тыс. до 1,5 млн кв. м, что составляет 0,4—0,8% общей площади Тихого океана. На этом участке может находиться более 100 млн тонн мусора.

Одним из самых опасных веществ пятна является микропластик. Его частицы распространяются по океанам и нарушают природные процессы, которые негативно влияют на весь мир.

— Все подумают: при чем тут мы и проблема микропластика? Мы ведь далеко живем от океана. В Тихом океане образовался настоящий континент, состоящий из мусора. Но именно мы, великая страна и по территории, и по людям, не должны оставаться равнодушными. Наш земной шар принадлежит не только нам, людям, он принадлежит всем, — заявил путешественник.

Большое тихоокеанское мусорное пятно располагается в северной части Тихого океана. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как отметил Конюхов, микропластик из Мирового океана, который поглощает рыба, попадает в организм человека и приводит к серьезным проблемам не только для экологии, но и для здоровья.

— До этого пятна мы будем добираться месяц, 2—3 месяца там — для сбора данных, и еще месяц, чтобы вернуться. Общий срок экспедиции составит порядка пяти месяцев. Раньше это пятно было островом пластика. Сейчас это уже континент, — посетовал он.

Татарстан — то, что нужно

В целом Татарстан сыграет большую роль в проведении экспедиции. Во-первых, сам штаб экологического проекта дислоцируют в Казани. По крайней мере, этого хочет сам Федор Конюхов:

— Я думаю, что штаб будет находиться здесь, в Казани. Здесь развернется штаб с академией, учеными. Это мое такое видение. Дальше зависит от вас, — обратился он к президенту Академии наук Татарстана Рифкату Минниханову.

Во-вторых, в республике планируется создать музей, в который попадут некоторые экспонаты из путешествия.

— Я проехал по Татарстану и увидел, как здесь красиво. Понял, что здесь есть где развернуться. Мы уже обсудили создание музея. Плот после завершения экспедиции будет там выставлен, — поделился своими планами путешественник.

Рифкат Минниханов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как рассказал Рифкат Минниханов, экспедиция может помочь татарстанским вузам в исследовании проблемы загрязнения Мирового океана микропластиком. Казанский федеральный университет ведет поиск микроорганизмов, способных разлагать пластик. Однако это пока спорный вопрос, поскольку последствия подобного метода еще не изучены.

— Республика богата водоемами, поэтому эта тема для нас существенна. Еще Татарстан богат подходами к решению экологических проблем. Есть научные школы, которые в этом направлении работают, — отметил президент Академии наук РТ.

Этими вопросами сейчас также занимаются КНИТУ-КХТИ, КГЭУ, а в самой академии есть структурные подразделения, которые имеют наработки в рамках мониторинга. Их масштабируют на всю Россию.

— Для меня был важен республиканский статус Академии наук. Этот республиканский уровень и скоординированность компаний — то, за чем я пришел к Рифкату Нургалиевичу. Федор сделал первый шаг, нужно было прикладное решение, — заявил Малыхин.