Узбекистан предлагает проложить «духовный мост между Кул Шарифом и мавзолеем имама аль-Бухари»

В Казани наметили новые горизонты сотрудничества Татарстана и Узбекистана

Узбекистан нацелен углублять сотрудничество с Россией в сфере туризма, причем перспективным республика видит развитие паломничества. В частности, рассматривается идея создания «духовного моста» между Казанью и древним центром исламского мира — Самаркандом. Об этом сообщили сегодня в ходе Х заседания Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации России и Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана. Подробнее — в материале «Реального времени».

Узбекистану нужны татарстанские роботы

Юбилейное заседание Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации России и Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана прошло сегодня в Казани. Как шутили участники встречи, переводчик татарам и узбекам не нужен: народы объединяет и родство языка, и сходство менталитета.



— Торгово-экономическое сотрудничество показывает устойчивый рост. К сожалению, сейчас цифры закрытые, но, если мы проанализируем данные за последние 10 лет, товарооборот у нас увеличился более чем в два раза. За 2024 год эта цифра [составляет] $376,5 млн, — сообщил в ходе заседания замминистра промышленности и торговли Татарстана Герман Лернер.

Он напомнил, что Татарстан сотрудничает с партнерами в разных направлениях. Это и нефтегазохимия (в Узбекистане были открыты автозаправочные станции «Татнефти»), и энергетика (на Востоке востребована продукция «КЭР-Холдинга»), и машиностроение (действует совместное производство КАМАЗа и UzAuto Trailer), и медицина (Казань поставляет продукцию «Таттехмедфарма»). Татарстан, в частности, оснащает узбекские образовательные и медицинские центры симуляционным оборудованием — «нашими роботами», подчеркнул Лернер.

Торгово-экономическое сотрудничество между Татарстаном и Узбекистаном показывает устойчивый рост, сообщил замминистра промышленности и торговли РТ Герман Лернер (посередине). взято с сайта Госсовета РТ

Кроме того, сегодня в Узбекистане функционируют два технопарка, созданные совместно с нашей республикой. По словам спикера, более половины продукции комплекса «Чирчик» экспортируется за пределы Узбекистана. Выручка площадок в сравнении с 2023 годом выросла почти в четыре раза. «Это очень хороший показатель», — уверен Лернер.

Сейчас к открытию готовятся еще два проекта: Бухарский и Навоийский комплексы развития промышленности. Общая сумма заявленных будущими резидентами инвестиций составляет порядка $200 млн. Ход работ курируют лично президент Узбекистана Шавкат Мирзиев и раис Татарстана Рустам Минниханов, заверил замминистра промышленности и торговли.



Новые рейсы в Самарканд и Бухару, подготовка гидов-религиоведов

По словам председателя Госкомитета Татарстана по туризму Сергея Иванова, сотрудничество с Узбекистаном в сфере гостеприимства очень активное.

— Я вижу, с какими эмоциями возвращаются наши жители из Узбекистана. Это, конечно, большая победа республики — создание такого турпродукта и развитие туристического потенциала. И, конечно, мы видим большое количество граждан Узбекистана, которые учатся в наших вузах и начинают приезжать сюда как туристы, — добавил он.

По словам председателя Госкомитета Татарстана по туризму Сергея Иванова (крайний справа), сотрудничество с Узбекистаном в сфере гостеприимства очень активное. взято с сайта Госсовета РТ

Что касается турпотока между Узбекистаном и Россией в целом, он показывает устойчивый рост, заявила член Комитета Сената по вопросам молодежи, женщин, культуры и спорта Малика Кадирханова. В прошлом году в республике побывали 873 тыс. гостей из России. Почти столько же — 800 тыс. — Узбекистан принял за девять месяцев 2025-го. По мнению спикера, такой результат был достигнут благодаря упрощению визовых процедур и увеличению частотности авиарейсов.

Перспективными направлениями для сотрудничества она назвала:

развитие совместных туристических маршрутов по культурному наследию Шелкового пути;

взаимное продвижение туризма в регионах, в частности, между Татарстаном и Бухарой;

активизацию инвестиционных и цифровых решений в туризме, включая сотрудничество со Сбербанком в сфере платежных систем;

организацию чартерных рейсов из регионов России напрямую в Бухару и Самарканд;

совместную подготовку гидов-религиоведов на базе духовных учреждений Узбекистана.

Акцент Малика Кадирханова сделала на необходимость развития паломнического туризма. По ее словам, постоянный паломнический коридор Казань — Бухара — Самарканд мог бы стать «духовным мостом, соединяющим мечеть Кул Шариф с мавзолеем имама аль-Бухари в Самарканде, с обязательным посещением нового Центра исламской цивилизации в Ташкенте».



С 2016 года произошла коренная трансформация двусторонних отношений

Отношения России и Узбекистана в последние годы набирают обороты, отметили участники заседания.

— С 2016 года произошла коренная трансформация характера и содержания наших двусторонних отношений, они поднялись на уровень стратегических, союзнических. Диалог на уровне руководителей наших государств обрел очень доверительный, близкий характер. На основе этого мы сегодня видим динамичное развитие наших отношений по всему спектру сотрудничества, — заявил первый зампред Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев.

Татарстан — это крупный экспортер для Узбекистана, подчеркнул Садык Сафаев. взято с сайта Госсовета РТ

По его словам, развиваются и прямые отношения с регионами. «Естественно, огромное значение для нас имеют связи с Татарстаном. Это крупный экспортер для Узбекистана», — сказал спикер.



— Для нас Узбекистан — близкий сосед, проверенный годами друг и надежный союзник. За последние годы нашими странами накоплен уникальный опыт равноправного взаимодействия и динамичного партнерства. Прежде всего это заслуга национальных лидеров наших стран — Владимира Путина и Шавката Мирзиеева. В рамках государственных визитов подтвержден общий настрой активно развивать полномасштабное сотрудничество, — подчеркнул сопредседатель комиссии Ильяс Умаханов.

Помимо проработки ключевых политических вопросов, важно обсуждать и возможности расширения регионального диалога, сказал председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

«Мы в Татарстане активно поддерживаем диалог федерального центра с партнерами в государствах СНГ», — говорит Фарид Мухаметшин. взято с сайта Госсовета РТ

— Казань — один из древнейших городов Евразии, которому судьба предписала стать исторической границей Запада и Востока, перекрестком цивилизаций, местом сосредоточения культур и мировоззрений. Для нас это колоссальная ответственность и историческое событие. Мы в Татарстане активно поддерживаем диалог федерального центра с партнерами в государствах СНГ, — считает он.