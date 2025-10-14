В условиях падения цен на зерно Татарстан делает ставку на сою, подсолнечник и лен

Из-за дождливой уборочной кампании республика недополучила 300 тыс. тонн зерна и потеряла в качестве

Фото: Реальное время

«Мы потеряли классность зерна», — констатировал министр сельского хозяйства Татарстана Марат Зяббаров, говоря о дождливой уборочной кампании этого года. Из-за плохой погоды республика недобрала порядка 300 тыс. тонн продукции. В связи с падением цен на зерно в Татарстане зерновой клин сокращается в пользу таких культур, как соя, подсолнечник, масличный лен. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Классность зерна мы потеряли, с «трешки» ушли на «четверку», «пятерку»

В связи с падением цен на зерно в Татарстане зерновой клин сокращается в пользу маржинальных культур, таких как соя, подсолнечник, масличный лен, заявил министр сельского хозяйства республики Марат Зяббаров. «Они показали хороший потенциал, и по цене они тоже намного интереснее», — подчеркнул он.

— Мы в последний год пересчитали потребность республики в зерне. Она [составляет] порядка 2,5 млн тонн, ранее было 3,2 млн тонн, — сообщил министр.

В этом году за счет масличных культур планируют получить более 2 млрд рублей дополнительной прибыли. При этом, как отметил позже министр, полностью уйти от зерна в любом случае невозможно.



Реальное время / realnoevremya.ru

По оперативным данным, в закрома Татарстана поступило почти 4,7 млн основных зерновых культур. Наибольшие объемы были намолочены в Буинском, Тетюшском и Арском районах Татарстана. По урожайности лучшие результаты показали Тетюшский, Кукморский и Атнинский районы.

Однако уборочной кампании в этом году мешали обильные дожди. В результате республика не добрала порядка 300 тыс. тонн урожая, заявил Зяббаров.

— У нас и в прошлый период уборки тоже сильные дожди шли. Ущерба нет, недобор есть. <...> Мы потеряли классность зерна. Мы работаем максимально на третий класс: и удобрений очень много вкладываем, и средств. Но вот классность зерна мы потеряли, с «трешки» ушли на «четверку», «пятерку», — посетовал он.



В этом году в Татарстане планируют собрать свыше 900 тыс. тонн «маслички» — прежде таких объемов республика не достигала. Урожай сахарной свеклы ожидается на уровне 2,3 млн тонн. Сев озимых культур в Татарстане завершен — площадь составила 491,3 тыс. га (планировалось 500 тыс., но помешали дожди).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Уборку рапса мы тоже завершили, намолочено 320 тыс. тонн, урожайность неплохая. На протяжении двух лет мы занимаемся озимым рапсом, для нас революция, что мы смогли такую культуру вырастить. Продолжаем эту работу, — заверил Зяббаров.



Республика экспортировала зерна на $3,6 млн

— По зерновым цены, естественно, низкие из-за определенной ситуации. По рапсу, подсолнечнику, сое — относительно высокие, и мы в любом случае ожидаем их дальнейший рост, — говорит Зяббаров.

С начала года Татарстан реализовал 15 тыс. тонн нового зерна. «Это [только] прямой экспорт, когда документы оформляются через татарстанскую таможню. Но есть крупные трейдинговые компании, которые покупают зерно и реализуют его через те регионы, где они зарегистрированы», — добавил он.



Согласно данным продемонстрированной на брифинге презентации, в суммарном выражении экспорт составил $3,6 млн. Востребовано татарстанское зерно на Ближнем Востоке, в Иране, Китае, Индии, странах Таможенного союза, Закавказье и Азии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сейчас продолжается обработка почвы под новый урожай. Уже завершены работы на 1,3 тыс. гектаров территории — 84% от плана.

В этом году объем сельхозпродукции Татарстана оценивается более чем в 357 млрд рублей с приростом не менее чем на 2% к 2024 году. Плановый показатель был скромнее — 101,8%. По итогам прошлого года рост составил более 10% — такой скачок был обусловлен засухой в 2023-м, подчеркнул Зяббаров.

