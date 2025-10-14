С начала года Татарстан реализовал 15 тыс. тонн зерна

Продукция востребована на Ближнем Востоке, в Иране, Китае, Индии, странах Таможенного союза, Закавказье и Азии

Фото: Роман Хасаев

С начала года Татарстан реализовал 15 тыс. тонн нового зерна. Об этом в ходе брифинга сообщил министр сельского хозяйства республики Марат Зяббаров.



— Это [только] прямой экспорт, когда документы оформляются через татарстанскую таможню. Но есть крупные трейдинговые компании, которые покупают зерно и реализуют его через те регионы, где они зарегистрированы, — добавил он.

Таким образом, реальные цифры гораздо больше, подчеркнул министр.

Рустем Газизов

Согласно данным продемонстрированной на брифинге презентации, в суммарном выражении экспорт составил $3,6 млн. Востребовано татарстанское зерно на Ближнем Востоке, в Иране, Китае, Индии, странах Таможенного союза, Закавказье и Азии.

Напомним, с июля по октябрь специалисты проверили более тысячи образцов сельхозпродукции в Татарстане. Объем вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Галия Гарифуллина