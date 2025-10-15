Республике Алтай «фартануло»: для любителей казино откроют новую игорную зону в России

Идет ли на пользу такой бизнес стране и при чем тут Татарстан?

На Алтае задумали создать игорную зону. Инициатива Минфина вызывает противоречивые чувства. С одной стороны, ожидается увеличение налоговых поступлений в бюджет. С другой — эксперты опасаются социальных последствий: «Главное, чтобы это не превратилось во всеобъемлющую культуру». В истории российского игорного бизнеса уже были случаи, когда благие намерения оборачивались проблемами. Так, создание первой зоны было омрачено аферой на миллиард рублей, к которой оказались причастны предприниматели из Татарстана и «Татфондбанк». Подробности — в материале «Реального времени».

Главное, чтобы не как в 90-е

Минфин России решил увеличить количество игорных зон до шести — новая появится в Республике Алтай. Первые четыре уже действуют в Калининградской области, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях. В Крыму нашли инвестора и начали работу с документацией, но строительство еще не стартовало.

На данный момент документ Минфина проходит независимую антикоррупционную экспертизу. В случае принятия изменения внесут в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Утвержденные президентом Владимиром Путиным игорные зоны:

Игорная зона — это специально выделенная территория, на которой разрешено проведение азартных игр. До их создания они были распространены по всей России, в том числе в нелегальных заведениях, что приводило к уклонению от налогов, криминализации сферы и негативному влиянию на население. Теперь, согласно закону, игорные заведения не могут работать в здании, в котором расположены спортивные учреждения. Внутри должно находиться не менее чем 10 игровых столов и 50 автоматов.



— Главное, чтобы это не превратилось во всеобъемлющую культуру, как в 90-е, когда игровые автоматы стояли повсеместно, и люди могли потерять всю зарплату. Если же деятельность контролируется и облагается налогами, то, наверное, это можно считать необходимостью, — поделился мнением в разговоре с «Реальным временем» основатель туристической компании CompAnion SP Сергей Пасечник.

Он рассказал, что восемь лет назад был на Алтае и видел там казино, которое было встроено в отель. Пасечник отметил, что там уже были разрешенные азартные игры и что некоторые люди специально прилетали на выходные, чтобы поиграть.

— С одной стороны, это дополнительные средства для развития. С другой — важен вопрос контроля, — заключил он.

Около 30% источников доходов заведений — неигровые

За первую половину 2025 года налоговые отчисления четырех российских игорных зон, по данным АИРИС, увеличились на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 1,5 млрд рублей. Значительную долю в структуре доходов, около 30% от общей выручки, составляют неигровые источники, в основном гостиничный и ресторанный бизнес.

В период с января по ноябрь 2024 года три игорные зоны — «Красная Поляна», «Янтарная» и «Сибирская монета» — показали существенный рост. Общая посещаемость этих зон составила 1,2 млн человек, что на 34,9% больше, чем годом ранее.

Общие налоговые отчисления достигли 1,6 млрд рублей, увеличившись на 3,7%. Следует отметить, что казино «Шамбала», работающее в зонах «Приморье» и «Янтарная», не входит в АИРИС и не раскрывает свои финансовые показатели. Наибольшие отчисления в бюджет произвели «Красная Поляна» (837,6 млн рублей) и казино Tigre de Cristal в «Приморье» (473,3 млн рублей).

— Появление игорной зоны станет дополнительным стимулом для семейного отдыха на Алтае. Это окажет влияние на туристический ландшафт, поскольку ее создание повлечет за собой развитие необходимой инфраструктуры: дополнительных гостиниц, средств размещения, предприятий питания и других объектов. Туристическая инфраструктура подразумевает не единичное строительство, а комплексное развитие, в этом и заключается вся идея, — поделился доцент кафедры туризма и гостиничного дела ИУЭФ КФУ Олег Бунаков.

Он добавил, что игорная зона будет органично вписана в существующий ландшафт, предположив, что, скорее всего, ее расположат в районе, менее популярном среди любителей экотуризма и других видов отдыха на Алтае.

— Если игорная зона будет интегрирована в ландшафт поселка или города, то это вполне допустимо. Более того, это создаст мощный экономический эффект, — заключил он.

Печальный опыт Татарстана и афера на миллиард

В России азартные игры находятся под запретом более 16 лет. «Азов-Сити», первая такая зона, была закрыта через 8 лет из-за закона об одной зоне на субъект.

Ее судьба связана с казанцем Рашидом Таймасовым, ранее руководившим «Ривьерой» и основавшим «Роял Тайм Групп» в ликвидированной игорной зоне Камских Полян. В 2009 году азартные игры в России были запрещены вне специальных зон. В 2010 году Таймасов стал резидентом и открыл казино «Оракул» в «Азов-Сити».

Связанная с Таймасовым фирма «Ресторатор» анонсировала проект курорта с казино в «Азов-Сити» на 17 млрд рублей. «Роял Тайм» параллельно развивала игорный бизнес в других регионах. Решение о ликвидации «Азов-Сити» и создании зоны в Красной Поляне стало ударом для инвесторов, вложивших 3,4 млрд рублей (2,3 млрд в казино и отель). Попытка «Роял Тайм Групп» взыскать компенсацию не удалась.

Проекты Таймасова финансировал «Татфондбанк», лишившийся лицензии в 2017 году. В ходе расследования дела о выводе средств из банка задерживали директора «Роял Тайм Групп», но позже преследование прекратили. «Роял Тайм Групп» обанкротилась в конце 2017 года, а сам Таймасов — в 2018-м.

В 2022 году активы «Роял Тайм Групп» в заброшенном «Азов-Сити» были проданы с банкротных торгов за 44,4 млн рублей, что в 76 раз меньше инвестиций.