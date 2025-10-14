«Я — земля и дух»: в Казани рассказали о вечных ценностях через призму жизни кряшен

Спектакль «Мин — җан — туфрак» погрузил зрителей в мир самобытной музыки, песен и обрядов

В казанском КЦ «Чулпан» представили премьеру музыкального спектакля «Мин — җан — туфрак» («Я — земля и дух»). Показ организовали Культурный центр имени Якова Емельянова совместно с Общественной организацией кряшен Татарстана при поддержке Министерства культуры РТ. Подробности — в материале «Реального времени».

«Не через лозунги, а через живую память»

Спектакль «Мин — җан — туфрак» («Я — земля и дух») приурочен к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества в России.

— Это не просто история одной семьи, это размышление о связи поколений, о корнях, которые дают силу, и о долге перед памятью предков. Это вклад в осмысление истинного значения защиты Родины через живую память земли, в которой покоятся поколения наших предков. Не через громкие лозунги, а через живую память земли, — говорят организаторы.

Директор Культурного центра имени Якова Емельянова Людмила Белоусова подчеркнула, что этот музыкальный спектакль — по-настоящему значимое событие.

— В самом начале мы планировали сделать просто патриотический концерт в честь 80-летия Великой Победы, но впоследствии, это вылилось в масштабный проект. В его основе лежит научно-практическая конференция «Герои-кряшены: подвиги на фронтах и в тылу» и книга с ее материалами. У нас много героев, таких как Гаврилов, Карбышев. Среди них есть и те, чьи имена до сих пор неизвестны, но чьи письма бережно хранятся. Они ушли защищать Родину и своей судьбой доказали, насколько дорога их родная земля.

«Спектакль не о войне, он о жизни»

Постановка раскрывает вечные человеческие ценности через призму жизни и традиций кряшенской семьи. Зрители погружаются в мир кряшенской культуры, ее самобытной музыки, песен и обрядов. Создатели спектакля — поэтесса и драматург Луиза Янсуар (Шарова) и режиссер Резеда Гарипова.

— Мы сначала думали, что остановимся на документалистике, основанной на письмах солдат. Но в процессе решили показать в этом спектакле судьбу целого рода кряшен, начиная с начала века, с Первой мировой войны, затем в период Великой Отечественной войны и в нашем времени. Наш спектакль в первую очередь о людях, тех, кто не жалел себя за свою родную землю. Но он не о войне, он о жизни, — рассказала автор сценария.

Постановка основана на письмах солдат, отрывки из которых появляются на экране во время спектакля.

— Сейчас я перевожу книгу Петра Гаврилова «Сражается крепость», изучаю его судьбу и судьбы других героев, которые также можно проследить по их письмам. Но самые искренние — истории простых деревенских мужчин, которые писали членам своих семей. Они не профессиональные военные, а простые люди. Среди них есть письмо и моего деда — Микаш бабая из деревни Янсуар. Он тревожился в своих письмах, смогли ли собрать урожай вовремя, не пропал ли он. Солдаты писали своим близким о самых простых ценностях — о вкусе парного молока, о детях, об обычной жизни в деревне. И в этой простоте — сила жизни. У кряшен так принято — даже самую сложную ситуацию проживать с песней, иронией и чувством юмора.

«Мы — хранители кряшенской культуры»

Главных роли сыграли Олег Фазылзянов, Илфак Хафизов, а также Аграфена Васильева, Альбина Нугманова, Иван Пугачев. Наряду с именитыми актерами на сцену поднимаются аутентичные коллективы со всей республики: Государственный фольклорный ансамбль кряшен «Бермянчек» и участники кряшенских фольклорных коллективов «Казансу», «Айбагыр» (г. Казань), «Нардуган» (Тюлячинский район), «Чулпы», «Нур» (Рыбно-Слободский район). Выступления коллективов органично вплетены в канву спектакля.

Валентина Ефимова и Нина Никифорова приехали из деревни Козяково-Челны Рыбно-Слободского района вместе со своим народным фольклорным ансамблем «Нур» под руководством Сергея Новикова.

— Сегодня на сцене мы показали традиционный обычай, который проводят перед свадьбой — сватовство и смотрины. Все как делалось испокон веков: приходят сваты в дом невесты. И что интересно, у свата одна брючина должна быть заправлена в сапог, а другая опущена. Обе стороны говорят между собой, если невеста и ее родители согласны, то накрывают на стол.

Нашему коллективу уже 30 лет. На сегодня нас около 10 человек. Самым старшим 65—66 лет. Мы выступаем как хранители кряшенской культуры — песен, танцев и традиций нашего народа. С удовольствием принимаем участие во всех мероприятиях и конкурсах. Выступаем в районах Татарстана и даже в регионах России. В нашем репертуаре есть очень древние песни нашей деревни, которые передавались из поколения в поколение, — рассказали участницы коллектива «Нур».

