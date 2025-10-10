С шестикратным ростом рынка до 66 млрд рублей на пороге реформ ОСАГО и ОМС

Союз страховщиков Татарстана отпраздновал свое 30-летие

Фото: Динар Фатыхов

Страховое сообщество республики отметило две даты — 30-летие Союза страховщиков РТ и профессиональный праздник. По случаю юбилея в ССТ обсудили достижения и наградили лучших специалистов. Несмотря на десятикратное снижение количества игроков, страховой рынок Татарстана с начала нулевых вырос в разы и достиг 66 млрд рублей по итогам 2024-го и 32,7 млрд в первом полугодии 2025-го. Церемония прошла в преддверии серьезных реформ в отрасли, подробности — в материале «Реального времени».

Страховой рынок РТ вырос до 32,7 млрд рублей в первом полугодии

Отметить свой профессиональный праздник и юбилей союза страховщики Татарстана собрались в стенах Торгово-промышленной палаты РТ. Сегодня на рынке республики работает всего 15 страховых компаний, хотя еще в 2005-м их было 116, по России за тот же период их количество упало в 10 раз: со 1 075 до 131 организации, сообщил президент Союза страховщиков РТ Ринат Касимов.

— Ни для кого не секрет, что страхование — ключевой финансовый институт не только в России, но и в мире. Это подтверждает тот факт, что доля страхового рынка в ВВП страны составляет почти 2%. Сейчас в Казани проходит бизнес-форум России и Индии, я посчитал, что будет интересно сравнить наши рынки. Так вот, в Индии страхование занимает 4,2% в ВВП, а в развитых странах: США, Франции, Германии, Италии — показатель доходит до 8%, — отметил он.

Ключевые показатели отрасли в России за шесть месяцев 2025 года составили 1,8 трлн рублей, а за весь прошлый год — 3,7 трлн рублей или $45 млрд. Игроки рынка оказывают услуги более чем по 100 видам страхования и более 80% договоров заключают с физлицами.

В Татарстане страховые сборы за первое полугодие 2025-го составили 32,7 млрд рублей, республика лидирует в ПФО по этому показателю. Рынок самого Поволжья вырос до 173,3 млрд и занимает третье место по России.

Татарстан — лидер страхового рынка России с долей 1,8%

Возвращаясь к истории становления рынка в 90-х годах, Ринат Касимов описал этот период в Татарстане как «интересное время»: «Появились первые страховые компании, которые имели довольно низкий уставной капитал, могли совмещать страховую деятельность с торговой». Когда в 1993 году вышел закон о страховании, именно это послужило толчком для развития страховой отрасли. На следующий год было уже 37 местных игроков, а в январе 1995-го был учрежден Союз страховщиков РТ, который принял участие в разработке судьбоносного для отрасли документа — Указа президента РТ «О мерах по обеспечению страховой защиты предприятий, организаций Республики Татарстан и их работников».

Кризис 1998 года пошатнул рынок, и это привело к ужесточению требований к уставному капиталу страховых компаний. Как результат, их количество в РТ сократилось до 24 к началу нулевых годов. В дальнейшем усиление надзора за страховой деятельностью только росло, а позиции федеральных игроков начали расти. Знаковым для рынка стал 2003 год, когда вступил в силу закон об ОСАГО, а в 2013-м в полную силу заработал закон о защите прав потребителей. Вскоре отрасль столкнулась с профессиональным потребительским мошенничеством, а количество ее представителей начало сокращаться.

Несмотря на это объем страховых сборов в республике за последнее двадцатилетие вырос более чем в шесть раз: с 10,6 млрд рублей в 2005-м до 66 млрд по итогам прошлого года. «Татарстан — лидер страхового рынка России, занимает первое место в ПФО с долей 18% и пятое место по России с долей 1,8%». По структуре видов страхования в республике глава ССТ отметил бурный рост добровольного страхования жизни — на 16,5%, на него приходится почти половина (49%) портфеля. На втором месте идет ОСАГО — 15%, с ростом на 4,9%, на третьем — каско — 11% (+3,7%).

По структуре видов страхования в республике глава ССТ отметил бурный рост добровольного страхования жизни — на 16,5%. Василя Ширшова / realnoevremya.ru

«Возможно, даже перебегаете друг другу дорогу, но правильно выстраиваете бизнес»

Страховое сообщество на пороге новых реформ в отрасли: в России готовятся изменить порядок выплат по ОСАГО, трансформировать медицинское страхование. Все новации пока на стадии обсуждения. Оценивая годы деятельности ССТ, участники встречи назвали его главными достижениями — активную работу в решении насущных проблем отрасли, эффективное взаимодействие с органами власти и сохранение профессионального сообщества в республике.

— В России осталось не так много региональных союзов страховщиков. Мы, коллеги из уральского региона и, насколько я знаю, Санкт-Петербург — это все. Да, нас мало, но мы смогли сохранить свой союз в РТ и довольно-таки активно взаимодействуем между компаниями, стараемся развивать наш рынок, чтобы он вышел на лидирующие позиции по стране, — сообщил Ринат Касимов в беседе с «Реальным временем».

— Главным достижением я считаю сам союз. В то время, как во многих отраслях экономики идет жесточайшая конкуренция за выживание, страховые компании Татарстана нашли в себе силы, чтобы не только конкурировать, но еще и находить общие интересы, отстаивать и защищать их. Члены союза продвигают культуру страхования, если сравнить ее 30-летней давности и сейчас — это будут совершенно разные вещи. Используя совместный опыт, объединяясь по многим направлениям, в том числе в борьбе с мошенничеством, мы можем успешно работать и конкурировать, — убежден бывший президент ССТ Рустем Сабиров.

— Я знаю, что практически все страховые компании Татарстана выступают единым фронтом. Поэтому надо сверять часы, поддерживать и помогать друг другу. Вы, конечно, находитесь в очень серьезном бизнесе, возможно, даже где-то перебегаете друг другу дорогу. Но тем не менее вы правильно выстраиваете этот бизнес, — поздравил коллег зампредседателя ТПП РТ Артур Николаев.

Как создавался и над чем работал ССТ

В январе 1995 года 14 страховых компаний Татарстана создали Союз страховщиков Татарстана, единогласно избрав его президентом предправления АО «СК «Талисман» Виталия Федоренкова. Уже в марте вышел судьбоносный для страхового рынка региона и подготовленный с участием союза Указ Президента РТ «О мерах по обеспечению страховой защиты предприятий, организаций Республики Татарстан и их работников». Через год Федоренков вошел в Экспертный совет Госдумы по законодательству о страховании.

В 1997-м ССТ добился создания в республике Инспекции страхового надзора РФ по РТ. В 1998-м утвердил Концепцию развития страхового рынка РТ. Начало нулевых ознаменовалось созданием единой базы недобросовестных страхователей. В 2001-м союз выступил категорически против принятия федерального законопроекта «Об обязательном противопожарном страховании имущества и гражданской ответственности юридических лиц».

В 2003-м ССТ и ТРО Всероссийского общества автомобилистов первыми в России создали Службу аварийных комиссаров. В 2004-м союз участвовал в разработке постановления кабмина РТ «О мерах по повышению безопасности дорожного движения в РТ», что предполагало финансирование программы БДД на 2002—2010 годы за счет средств страховых компаний. В тот же год при ССТ был создан Координационный совет по противодействию страховому мошенничеству.

В 2005-м Госдума приняла поправки, разработанные Союзом страховщиков РТ, в Закон «Об организации страхового дела в РФ». В 2006-м ССТ обратился к депутатам ГД с просьбой не допустить монополизации крупными страховыми компаниями рынка обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных объектов.

В декабре 2007-го объединение татарстанских страховщиков возглавил директор КФ «ПСК» Рустэм Сабиров. К 2010 году в ССТ входили 10 членов (местные страховые компании) и 30 членов-наблюдателей. В 2011-м союз подписал соглашение с Управлением ГИБДД МВД по РТ о сотрудничестве в сфере технического осмотра транспортных средств. Страховой рынок Татарстана в те годы занимал первое место по объему страховых сборов среди регионов ПФО, а количество страховых компаний в республике выросло до 115. В 2014-м президент союза Рустэм Сабиров обратился к прокурору РТ Илдусу Нафикову, заявив о проблеме неправомерности судебных решений.

— Благодаря настойчивости союза были освобождены от работы несколько судей, решения судов стали более взвешенными, были разоблачены и привлечены к уголовной ответственности члены многих преступных групп мошенников, а объемы страхового мошенничества в республике существенно упали, — рассказывают о результатах того обращения в ССТ.

В 2017-м президентом союза стал гендиректор АО «НАСКО» Эдуард Кабаков. Была создана рабочая группа по противодействию страховому мошенничеству в РТ из 15 человек во главе с Семеновой Екатериной Петровной, руководителем казанского филиала страховой компании «Энергогарант». В 2019-м в ССТ дважды менялся президент: в сентябре объединение возглавила директор КФ «Энергогарант» Екатерина Семенова, а уже в октябре — директор КФ СК «Согласие» Иниль Габдулхаков.

В июле 2024-го новым президентом ССТ был избран директор Казанского филиала СК «Югория» Ринат Касимов. Под его руководством страховщики Татарстана обсуждали проблемы отрасли с госорганами, в рамках рабочей группы по противодействию страховому мошенничеству РТ прошел ряд встреч с представителями правоохранительных органов. В течение 2025 года эта совместная работа с экспертным сообществом была продолжена.