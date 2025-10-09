Курс на Восток: Татарстан привлекает рабочую силу из Индии

Потребности республики составляют 88 тысяч человек

Фото: Реальное время

Острый и продолжительный дефицит кадров в России вынудил работодателей обратить внимание на зарубежных специалистов, и выбор пал на работников из Индии. В этой стране, наоборот, заинтересованы в трудоустройстве своих граждан в других государствах. Российские, в частности татарстанские, работодатели видят в этом большой потенциал и не собираются упускать шанс, создавая все больше условий для приглашения индусов. Российско-индийское сотрудничество обсудили на круглом столе в рамках бизнес-форума «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность». Подробнее — в репортаже «Реального времени».



Работающих татарстанцев прибавилось, но потребность в кадрах не закрывается

В Татарстане к трудоспособному населению относится 58% жителей — это более 2 млн человек. Статистику на круглом столе в рамках бизнес-форума «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность» привела замминистра труда республики Клара Тазетдинова.

— В республике наблюдается положительная динамика численности рабочей силы — и это за счет роста занятого населения. За последние пять лет в занятость вовлечено более 75 тыс. человек, при этом безработица упала на 30 тысяч. То есть мы привлекли дополнительную часть населения, которая до этого вовсе не была занята, — рассказала она.

Однако таких результатов недостаточно, заложенные объемы производства в республике в ближайшее время потребуют еще 53 тыс. занятых людей. Прежде всего дефицитными по кадрам остаются сфера услуг, обрабатывающая промышленность, транспорт и социальная сфера.

— Есть ряд отраслей, в которых мы будем ожидать снижения числа занятости, это позволит быстрее распределить кадры в другие отрасли. Но, кроме того, ежегодно нам нужно возмещать людей, уходящих на пенсию. В среднем мы говорим, потребность составляет 88 тысяч, — обозначила Тазетдинова.

Существующая трудовая миграция также полностью не восполняет пробел — число приезжих работников в Татарстане составляет лишь 2% от общего числа занятости (50 тысяч). В связи с этим стоит обратить внимание на граждан Индии, большинство из которых являются высококвалифицированными специалистами.

Нераскрытый потенциал

Учитывая общероссийскую тенденцию и потребности Татарстана в рабочей силе, выгодным представляется сотрудничество с Индией. На данный момент общая численность работоспособных людей в стране достигает отметки 564 млн человек, сообщил управляющий директор East West Brothers Limited Кабир Джолли. Еще 70 млн заняты в других государствах.

В Татарстане тем временем в этом году на миграционный учет встали 2,9 тыс. индийцев, отметила Тазетдинова. Большинство — 1,5 тыс. человек — приехали в республику для обучения.

Вместе с тем, как отметила Тазетдинова, на различных предприятиях республики, работают более 400 граждан Индии. По словам замминистра, 63,6% из них заняты в сфере строительства, 20,7% — в обработке, а еще 12,3% — трудятся в ОЭЗ «Алабуга».

Она также назвала основные преимущества привлечения индийских мигрантов:

огромный трудовой потенциал;

высокий квалификационный уровень;

культурная адаптивность;

языковые навыки.

— В Индии достаточно большое население. Это люди, которые ищут работу и лучшие пути, ищут выходы на международный рынок. Мы поддерживаем этих людей, своих студентов, которые хотят обучаться у других стран, — ответил на вопрос «Реального времени» о причинах миграции индийцев в Россию главный секретарь Индийской административной службы Дана Кишор.

Можно привлечь инженеров, механиков, медиков и программистов

Говоря о сферах, в которые можно интегрировать индийских специалистов, Дана Кишор отметил, что граждане страны считаются весьма высококвалифицированными. В частности, Индия может предложить компетентных работников — инженеров, а также специалистов в сферах строительства, механики, компьютерного программирования, медицины, ИТ и нефтехимического комплекса.

— Мы обучаем более 100 тыс. инженеров каждый год. У нас также есть промышленные институты. Сейчас у нас на рынке от 1,5 млн до 3 млн инженеров, которые готовы ехать в Россию. Товарооборот между Индией и Татарстаном растет, что приводит к высокому спросу в части кадров, — указал он.

Татарстан в свою очередь предлагает условия для въезжающих специалистов. В республике предусмотрено обучение русскому языку при КФУ, сообщила член Совета по вопросам кадровой политики при раисе РТ Галина Маштакова. Кроме того, каждый работодатель составляет свою программу адаптации персонала как к рабочим моментам и культуре организации, так и культуре Татарстана.

— С индийской стороны рекрутмент уже достаточно хорошо развит, чего нельзя сказать о странах ближнего зарубежья — их приходилось специально этому обучать. В Индии они сами отслеживают качество условий, которые предоставляют работодатели, какая программа адаптации, условия проживания и так далее. Также этим занимаются и наши рекрутинговые агентства. Работодателям здесь становится проще приводить не только рабочих, но и специалистов высокой квалификации, — добавила она.

В довесок, центр обучения русскому языку планируют создать и в Индии, отметил Кишор:

— Мы пришли к соглашению с одной из компаний — мы должны создать центр обучения русскому языку. Туда могут приехать наши представители и выбрать ту сферу, где планируют работать. Мы не знаем по запросам, которые встанут перед нами со временем. Может быть, мы будем развиваться в разных направлениях. Нужно, чтобы у нас было взаимодействие между странами, — заключил он.